我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／麥康諾辭共和黨參院領袖、密州初選、秦剛未死

拜登兒子赴眾院作證 中國生意夥伴緘默

被嘲第三夫人…柯文哲太太不懂第一夫人好處：可寫離婚書

記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲角逐總統大位失利，挨批義無反顧輸一次，柯文哲妻子陳佩琪在臉書發文表示，柯文哲沒有為了謀取權位賠上整個民眾黨，更沒有背棄柯粉跟小草。圖／本報資料照片
民眾黨主席柯文哲角逐總統大位失利，挨批義無反顧輸一次，柯文哲妻子陳佩琪在臉書發文表示，柯文哲沒有為了謀取權位賠上整個民眾黨，更沒有背棄柯粉跟小草。圖／本報資料照片

民眾黨主席柯文哲參選總統失利，妻子陳珮琪多次談到競選期間藍白合內幕，被批評是想當第一夫人想瘋了。陳佩琪今天在臉書表示，柯文哲今天中午告訴她，「網軍都嘲弄你是第三夫人」，她連忙反過來安慰柯文哲，這種謾罵不要放在心上。

陳佩琪說，那現在可以寫空白自願離婚書，哪天真的選上總統，再徵求第一夫人，但她不知道第一夫人有甚麼好處。

陳佩琪今天在臉書分享與柯文哲中午閒聊談話。她表示，今天第一次感受到柯因為從政而覺得對不起她，柯說，政論節目和很多陣營的酸民，都嘲弄她是第三夫人，這樣說法絕對是嘲弄跟羞辱，柯還安慰，對她而言，這種謾罵和羞辱是攻擊，別放在心上就好。

陳佩琪說，這社會上不論柯黑和柯粉的比例是多少，永遠是柯黑的言論會被媒體刊登出來，像是「這女的想當第一夫人想瘋了」。她說，夫妻間是互相幫忙，她跟柯文哲講，現在可以寫空白自願離婚婚，若未來要選舉去做民調，她離開可以獲得更多選民認同，先生就去把空白離婚書簽了，哪怕哪天真的選上總統，再徵求第一夫人就好。

陳佩琪說，她不知道第一夫人有什麼好處，也不知道自己做了什麼，人家一直謾罵她像某某人，現在就先寫好自願離婚書，放棄因柯文哲而得到的頭銜，希望因為這樣能獲得更多認同，還跟先生說沒了她，可更要好好過日子。

陳佩琪提到，在野要和，方法要雙方支持者都能接受，不檢討當初談判時為何不做公平的prospective straight- forward 的民調，硬是搞出個retrospective 的讓趴民調，選舉是票票等值，政黨實力是在最強候選人組合出來後，力拱這組候選人上位用的，硬要把這個扯進來，為什麼沒人檢討這種方式的對錯，到底是誰發想的，是誰破壞在野整合的？謾罵柯文哲和陳佩琪就是最好的檢討方式？那就繼續刷仇恨值下去。

柯文哲 民調 臉書

上一則

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

延伸閱讀

黑白集／混淆黨政分際 柯Ｐ「寄生說」太扯

黑白集／混淆黨政分際 柯Ｐ「寄生說」太扯
觀察站／柯文哲扮地下大黨鞭 恐架空黨團

觀察站／柯文哲扮地下大黨鞭 恐架空黨團
綠委轟柯文哲示範「以黨領政」呼籲韓國瑜趕走不速之客

綠委轟柯文哲示範「以黨領政」呼籲韓國瑜趕走不速之客
遭質疑寄生國會 柯文哲：是「國會寄生我們」

遭質疑寄生國會 柯文哲：是「國會寄生我們」

熱門新聞

台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
中信八號大型浮塢22日進駐台船高雄廠的海昌廠房前碼頭，相關人員直到深夜仍忙碌不停。記者劉學聖／攝影

深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段

2024-02-22 13:44
美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）22日率領跨黨派議員訪團赴台。（記者陳熙文／攝影）

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

2024-02-24 22:11
示意圖。（Ingimage）

孩子為何全年無休？台國小兄妹日睡6小時 虎媽身分曝光

2024-02-21 15:18
台積電熊本廠只花20個月就完成，對日本未來半導體產業發展，意義重大。（記者簡永祥／攝影）

台積電日本設廠進度遠超越美國 3大原因一次看

2024-02-24 19:10

超人氣

更多 >
這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚
英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚

英王堂妹夫婿壯年突然身故 年僅45歲 皇室震驚
梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
進口違禁品中國鰻魚 洛杉磯華男獲刑15月

進口違禁品中國鰻魚 洛杉磯華男獲刑15月
中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸