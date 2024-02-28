被嘲第三夫人…柯文哲太太不懂第一夫人好處：可寫離婚書

民眾黨主席柯文哲角逐總統大位失利，挨批義無反顧輸一次，柯文哲妻子陳佩琪在臉書發文表示，柯文哲沒有為了謀取權位賠上整個民眾黨，更沒有背棄柯粉跟小草。圖／本報資料照片

民眾黨主席柯文哲 參選總統失利，妻子陳珮琪多次談到競選期間藍白合內幕，被批評是想當第一夫人想瘋了。陳佩琪今天在臉書 表示，柯文哲今天中午告訴她，「網軍都嘲弄你是第三夫人」，她連忙反過來安慰柯文哲，這種謾罵不要放在心上。

陳佩琪說，那現在可以寫空白自願離婚書，哪天真的選上總統，再徵求第一夫人，但她不知道第一夫人有甚麼好處。

陳佩琪今天在臉書分享與柯文哲中午閒聊談話。她表示，今天第一次感受到柯因為從政而覺得對不起她，柯說，政論節目和很多陣營的酸民，都嘲弄她是第三夫人，這樣說法絕對是嘲弄跟羞辱，柯還安慰，對她而言，這種謾罵和羞辱是攻擊，別放在心上就好。

陳佩琪說，這社會上不論柯黑和柯粉的比例是多少，永遠是柯黑的言論會被媒體刊登出來，像是「這女的想當第一夫人想瘋了」。她說，夫妻間是互相幫忙，她跟柯文哲講，現在可以寫空白自願離婚婚，若未來要選舉去做民調 ，她離開可以獲得更多選民認同，先生就去把空白離婚書簽了，哪怕哪天真的選上總統，再徵求第一夫人就好。

陳佩琪說，她不知道第一夫人有什麼好處，也不知道自己做了什麼，人家一直謾罵她像某某人，現在就先寫好自願離婚書，放棄因柯文哲而得到的頭銜，希望因為這樣能獲得更多認同，還跟先生說沒了她，可更要好好過日子。

陳佩琪提到，在野要和，方法要雙方支持者都能接受，不檢討當初談判時為何不做公平的prospective straight- forward 的民調，硬是搞出個retrospective 的讓趴民調，選舉是票票等值，政黨實力是在最強候選人組合出來後，力拱這組候選人上位用的，硬要把這個扯進來，為什麼沒人檢討這種方式的對錯，到底是誰發想的，是誰破壞在野整合的？謾罵柯文哲和陳佩琪就是最好的檢討方式？那就繼續刷仇恨值下去。