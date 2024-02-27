金門漁船事件 國台辦強調兩岸是「溝通」非「協商」

對於2月14日金門漁船案後的兩岸談判，國台辦發言人指出，這不是「協商」。（記者廖士鋒／攝影）

在2月14日一艘中國漁船因為在金門海域遭台方海巡執法過程中，發生翻覆導致兩位漁民死亡後，中國派員赴金門已經與台方談判多次，不過中國國台辦強調，這不是「協商」而是對善後處理事宜「溝通」，同時沒有正面回應兩岸互協議、三無船舶有關問題。

中國國台辦28上午舉行記者會，由於已經將近一個月沒有記者會，且期間兩岸諸多事件發生，現場座無虛席，眾多媒體聚焦金門漁船案以及對兩岸溝通的影響。

此前泉州市紅十字會等派人陪同家屬於2月20日赴金門接回2名生還漁民，對於兩岸如何聯繫溝通中國漁民家人赴金門，國台辦發言人朱鳳蓮僅回應，事件發生後「島內及金門一些團體、組織和人士紛紛表達關切、慰問生還者和遇難者家屬，並對家屬入島提供了必要協助。我們對此表示感謝」。

就本報記者提問，外界對中國兩位漁民返陸適用哪兩岸協議似乎有不同解讀，中國紅會人員並未簽署交接證書，曾傳出是因為陸委會官員出面，但陸委會副主委詹志宏則說官員只是傳遞，且出示依據金門協議與共打協議兩種協議的移交證書說中國每次都有簽署，中國方面認為本次事件是依「金門協議」還是「兩岸共打協議」處理？

對此，朱鳳蓮僅指出，中國是「接回」2名生還漁民，並非「遣返 」。

朱鳳蓮同時否認這次兩岸密集談判是兩岸互動「新模式」，強調泉州紅十字會有關人員受家屬委託，與台灣有關方面就「『2．14』惡性撞船事件」善後處理事宜進行溝通，「與兩岸協商談判無關」。她重申，只有回到九二共識政治基礎上來，兩岸協商談判才能恢復。

就中國派遣海警船在金廈海域「常態化執法」，外界認為恐造成金廈海域「釣魚台 化」，朱鳳蓮則指，中國海警常態化執法巡查，有利於維護相關海域正常秩序，保障兩岸漁民生命財產安全，並強調「海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分。廈金海域自古以來就是兩岸漁民傳統作業漁場，根本不存在所謂『禁止、限制水域』一說」。

而中國登檢金門遊艇曾引起注意，遊客也感到恐慌，朱鳳蓮則認為，「這不會帶來什麼恐慌的問題。福建海警在自家海域依法執行公務，維護相關海域正常秩序，保障漁民和旅客生命財產安全，執法文明，公開透明，無可厚非」。

她要求台灣有關方面應切實拿出解決問題的誠意和善意，處理好善後事宜，「避免進一步傷害兩岸同胞感情」。

不過，針對台方政府指出中國這艘漁船是「三無船舶」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記），中國該如何管理這類漁船？朱鳳蓮並未正面回應，僅強調當下問題的起點就是搞清楚事件是如何發生的，並提到「關於維護有關海域作業秩序問題」，中國方面近年來採取各種措施，「加強對漁民出海生產管理」，同時在沿海設立台灣漁民接待點，提供各項幫助。

她再度要求台灣有關方面「應當尊重兩岸漁民長期在傳統漁區作業的事實，停止抓扣中國漁船和用粗暴危險方式對待中國漁民，保證漁民生命財產安全」。

隨後對於三無船舶可能是走私船的質疑，朱鳳蓮再度表示「台灣是中國的台灣。我們的海警部門在自家的海域執行公務，沒有任何問題」。