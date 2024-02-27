歐學者：蔡總統外交路線可繼續 勿入中國挑釁陷阱

智庫法國國際關係研究所27日舉辦研討會，由智庫主席顧問大衛（Dominique David）（中）主持，邀前歐盟駐中國大使史偉（左）和法國國際關係研究所亞洲研究中心主任朱利安（右）談歐洲的中國戰略，台海局勢是重點之一。（中央社）

法國智庫今天舉行歐洲對中國策略研討會。專家表示，若中國攻台，歐洲勢必有回應，問題只在「如何」回應。學者朱利安說，台灣可繼續總統蔡英文的外交路線，並小心勿落入中國挑釁的陷阱。

智庫法國國際關係研究所（IFRI）今天舉辦研討會，邀前歐洲聯盟駐中國及蒙古代表團團長（大使）史偉（Hans Dietmar Schweisgut）和法國國際關係研究所亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne），談論歐洲的中國戰略。

會中分析歐中關係數十年的演變，更聚焦三大主軸：歐盟 對中國的經濟策略、俄中「無上限」友誼，以及假使中國攻台，歐洲該如何回應。現場有近50位研究員、記者出席聆聽，同時開放線上參與。

史偉指出，中國近年人權倒退，不僅對西方和對台灣在內的鄰國都越來越具敵意與攻擊性，且國際野心漸露，企圖掌控國際機構，甚至建立平行的替代國際組織。「『合作』是過去歐中關係核心，但歐洲已開始不信任中國」。但他認為歐洲尚未對中國有完全共識。

朱利安則表示，歐中10多年來漸行漸遠，2020年新冠疫情一系列事件更使關係加速惡化。原本各界預期去年雙方關係可逐漸回暖，但看來也沒有。

兩人都談及歐中不平衡、不對等的經貿關係。兩人表示，歐洲會員國都已意識到對中國的貿易逆差、產業依賴，還有中國非法補貼與傾銷的不公平貿易行為。更進一步的是，歐洲已對戰略產業做出規範，以確保經濟安全。

對於台海局勢，史偉表示，若中國攻打台灣，歐洲不可能袖手旁觀。「說台海衝突與歐洲無關，這是非常荒謬的，因台灣議題涉及貿易和國際安全」。

問題不在歐洲「是否」反應，而是「如何」反應。「對歐盟而言，維持台海現狀是關鍵問題；歐盟應該要傳達『若台海發生衝突，歐洲將會有強力回應』的訊息」，史偉說。

朱利安指出，台灣對歐盟很重要，不僅因台灣海峽是關鍵國際貿易路線，也因為台灣的半導體供應鏈。台灣若受攻擊，「歐洲即使為了自身利益，也一定會有所反應，這是必然答案」。他同樣認為問題在於「如何」：是透過政治宣言、經濟脅迫，還是軍事行動？

他認為，「台灣海峽的國際性」是可切入的角度，歐洲如今應提出清晰、連貫且一致的論述。雖然台灣地位議題可能敏感、具爭議性，但台灣海峽議題並不會。

朱利安說：「台灣海峽是國際貿易路線。根據聯合國海洋法公約，領海是基線以外12浬之水域，因此中國在台灣海峽沒有他所宣稱的主權。」

中央社針對中國國家主席習近平 春季將訪法一事提問。

朱利安指出，除法國外，習近平也將訪問匈牙利與塞爾維亞這兩個政府相對親中的國家，可看出確實中國瞄準法國作為夥伴。此番言論引起與會者發笑。「這也非壞事」，他分析。

他希望法國總統馬克宏 和中方對話時，切勿忘記他不只代表法國，更代表歐盟及印太夥伴，「若馬克宏想成為印太強權，那他的外交立場必須一致，去年4月出訪中國他就沒做到這點」。

史偉則說，目前國際局勢在過渡階段，等待三個月後的歐洲議會選舉及更重要的11月美國大選。

「未來一年可能都不會有歐中峰會，只剩中國與歐洲各國間的雙邊會議，因此習近平這次訪法，是傳遞歐洲整體訊息的重要時機。要互相協調，確保向中國傳遞出清晰且統一的訊息」。

會後朱利安接受中央社訪問時進一步分析，台灣的重要性在歐洲恐怕尚未形成完全共識，許多國家對台海局勢與台灣議題都「不太敢出聲」，但這是個「正在建構的共識」。以半導體為例，四年前沒人知道台灣扮演的角色，如今已無庸置疑。