學者批美晶片法 傷害台積電

台積電在亞利桑納州鳳凰城設廠。有學者撰文指出，要在當地尋找合適半導體製造工人有困難。本報資料照片

國際評論網站「評論彙編」26日刊出工研院前院長史欽泰、台積電 前副總林本堅、芝加哥大學經濟學教授謝長泰聯名撰文，批評美國「晶片 法」以高額補貼鼓勵台灣半導體製造商遷往美國，可能導致台積電創新動力流失、失去先進半導體製造主導地位等無意後果，恐損害台灣經濟甚至美國國安。

該文題為「美國晶片法如何傷害台灣」，探討美國為因應中國封鎖或侵台的供應鏈風險，以「晶片與科學法」提供520億美元補貼鼓勵半導體廠遷美的可能影響。

文章指出，半導體生態系在全球專業分工，台積電聚焦代工生產，但供應鏈上僅台灣面臨北京主權聲索，故美、日均提供補貼促使台積電遷移，日本熊本、美國鳳凰城獲選為新廠地點。

然而晶片製造上，專門技術至關重要，工人須嚴謹、注重細節且力求一致性和及時生產，也應精熟設備作業原則和現場數據。日本具備充分精熟的製造工人，日方補貼可望成功，反觀美國雖精於晶片設計，工人卻缺乏晶片製造意願或技術，這也是台積電在華盛頓州卡默斯設廠25年來面臨的根本問題。

該廠原盼成為在美國市場的灘頭堡，卻苦於找不到需要的工人，生產成本比台灣高5成。該文預測，鳳凰城廠大幅延宕且較少台積電供應商計畫進駐，將持續因缺乏具備技術的美國工人而苦戰。美方補貼看似不少，卻不足以在鳳凰城打造自給自足的半導體生態系。

台積電創辦人張忠謀2022年就警告，為求經濟安全而將半導體製造遷至美國將是昂貴卻徒勞。產業政策亦可能衍生無意後果，例如台積電或將變得更關心爭取補貼，改變對創新的重視，而管理層恐因試圖解決鳳凰城廠諸多問題分散心力。

文章並指，美晶片法帶來3大風險。其一，台積電若不再關注創新，多為美國企業的客戶和供應商將是最大輸家，且多由台積電晶片驅動的人工智慧（AI）革命將停擺。其次，台積電對台灣產能的投資可能減少，降低整體產業對需求衝擊的韌性。

其三，台積電可能迷失方向，導致先進半導體製造龍頭地位拱手讓人；若台積電失去主導地位，將強化美國根本不在乎台灣的觀感。已有許多台灣人認為美方試圖藉由晶片法掌握台灣技術，也不滿美國政客聲稱在台經商危險高、美國應計畫在解放軍侵台時炸毀台積電工廠並將公司主管接到美國等。

文章尾聲說，若台灣經濟和安全受損，對美國國安之弊將大於增加美國半導體產能提升之利，「台灣的安全終究即美國的安全」；鑒於晶片法對台積電可能的長期危害，美國更明智的策略應包括承諾保障台灣安全並在日本等國打造產能。

商務部長雷蒙多 26日在華府智庫戰略暨國際研究中心演說，談論晶片法。外媒日前報導雷蒙多會公布晶片法最新補貼，可能包含三星電子和台積電；不過，雷蒙多僅說台積電在亞利桑納州的建廠很有開創性，美國會確保台積電的成功。