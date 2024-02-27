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管碧玲：中國海監船26日闖禁制水域 政治意涵高

中央社台北27日電
台行政院長陳建仁（左）和海委會主委管碧玲在立法院備詢。（記者邱德祥／攝影）
台行政院長陳建仁（左）和海委會主委管碧玲在立法院備詢。（記者邱德祥／攝影）

中國海警局25日指出，福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查。台海委會主委管碧玲今天表示，昨天有1艘中國海監船進入金門禁止水域，有4艘海監船進入限制水域，但時間不長，海巡署都有應處，透過廣播要求中國海監船離開。

管碧玲表示，媒體也有分析，這是中國企圖把釣魚台模式帶到金廈水域，她非常不願意接受，這也對中國快艇翻覆事件死者家屬不公平。外傳台灣檢方將朝過失致死方向偵辦，是否代表是海巡主動撞中國快艇，管碧玲說，絕對不是，既然是過失，就表示絕對不是故意的，但她不願意做任何論斷。

中國官媒26日引述匿名專業人士的意見指出，25日中國海警船執法巡查穿越了金門禁止水域線，這是在金門附近海域行使管轄權，這也意味著「對該海域享有主權」。

台立法院今天繼續邀請行政院長陳建仁率同各部會首長進行總質詢。管碧玲在列席前受訪表示，昨天有1艘中國海監船進入金門禁止水域，有4艘海監船進入限制水域，但時間不長，海巡署都有應處，透過廣播要求中國海監船離開。

管碧玲指出，中國此舉的政治意涵非常高，是一種宣示主權的形式，她不樂見看到一個過去也有過案例的執法個案，這次卻被中國綁在政治作為中，不只台灣人民不樂見，也引起國際間的關注。

管碧玲表示，媒體也有分析，這是中國企圖把釣魚台模式帶到金廈水域，她非常不願意接受，這也對死者家屬不公平，因為在談判會場，以家屬為中心的談判其實較不明顯，非常希望能夠回到個案及人道考量，讓死者安息、家屬安心，台灣釋出很多善意，盼趕快有共識，能夠落幕。

媒體詢問，外傳檢方將朝過失致死方向偵辦，是否代表是海巡主動撞中國快艇。管碧玲指出，絕對不是，既然是過失，就表示絕對不是故意的，但她不願意做任何論斷。作為海委會主委，她相信海巡署，但對於整體案件，她必須大公無私，讓檢察官還原真相，這是她的基本立場，相關的雷達畫面也已經全部交給檢方，請大家放心。

管碧玲表示，人命關天，檢方朝過失致死偵辦，代表台灣對人權的保障非常成熟，但是否最後會是過失致死這樣的結果，目前在偵查中。是否有執法過當，等待檢察官偵查結果，也希望死者家屬、談判團隊及中國官方都能夠相信司法偵查。

對於遭國民黨立委徐巧芯質疑在民進黨立委群組下指導棋。管碧玲表示，她不會下指導棋，是請大家幫忙解釋「三無船（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）」，因為這件事沒有回歸到三無船的取締來討論，所以希望請立委幫忙科普，裡面都是談中國制度、什麼是三無船，這不叫下指導棋。如果連這樣的事情都不能說，她覺得太苛求。

釣魚台 快艇 國民黨

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