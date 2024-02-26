網傳造假截圖升高特定情緒 綠委：認知作戰亂流來了

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。記者曾原信／攝影

兩岸金廈水域執法引發爭議，網路流傳多起難辨真假訊息，民進黨 立法院黨團副幹事長洪申翰今天說，在野黨提醒不要陷入惡意螺旋，國民黨 如果真的在意，應該共同打擊錯假訊息，不是踩進中國博弈的戰略企圖，否則是嚴重傷害國家利益。

民進黨黨團上午舉行記者會，黨團幹事長吳思瑤表示，中國透過法律戰與認知戰交相使用，就是想要蠶食鯨吞，得寸進尺，一步步模糊台灣海峽管轄權，面對如此嚴峻的企圖，惡質政治操弄，大家要建立最堅強的心裡防禦工事，認知作戰的亂流來了，大家一起繫好安全帶。

近來網路出現許多有關海委會主委管碧玲的社群媒體 對話截圖，民進黨立委沈伯洋指出，對話截圖的造假，分為兩種，一種是從既有的截圖造假，更改內容後發布在網路上面，這是比較低階的做法，另外一種是透過中國軟體，只要輸入平台、名字跟內容，就可以自行製造對話內容，這是比較高階的做法。

沈伯洋說，面對造假截圖，必須了解其政治目的，最早是在微博散布，屬於中國對內宣傳，故意升高特定情緒，同時也要注意製作的人，如果是中國內部，不太需要搭理，但如果是在推特、臉書等社群媒體發布，這一系列就叫做「互FO」帳號。

沈伯洋說，這種互FO帳號有兩種，其一是小粉紅使用，另外是中國官方的融媒體，前者不值得理會，後者是大問題，兩者都需要KPI，會在台灣內部製造假消息，主要目的是讓台灣人民無法正視事件的前提，台灣有政治人物應和，標準跟方式都很低階，顯然網路是在撥接狀態。

洪申翰表示，這幾天有很多在野黨人士，提醒不要陷入更大的敵意螺旋，大家的確應該注意，但就是這些假訊息，正在上升敵意螺旋，如果國民黨真的很在意，應該共同打擊錯假訊息，立法委員當然可以監督，但是要小心中國戰略的企圖，絕對不要刻意踩入中國在兩岸博弈的戰略企圖，否則是嚴重傷害台灣的國家利益。

洪申翰說，問題的本質在於中國漁船的非法越界，不要都順著中國的話，認為海巡錯誤執法，未來執法更畏手畏腳，對台灣絕對不是好事，這條線必須畫得一清二楚。