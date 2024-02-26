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日天皇華誕慶祝酒會 賴清德：盼520上任後加強與日合作

記者陳熙文／台北即時報導
日本台灣交流協會今天晚間於君悅飯店舉辦「天皇華誕慶祝酒會」，台灣副總統賴清德致詞。記者曾原信／攝影
日本台灣交流協會今天晚間於君悅飯店舉辦「天皇華誕慶祝酒會」，台灣副總統賴清德致詞。記者曾原信／攝影

日本台灣交流協會今舉辦天皇華誕慶祝酒會，慶祝日本天皇64歲華誕。台灣副總統、總統當選人賴清德致詞時表示，非常希望在520上任之後，台灣能夠在現有基礎上，與日本能夠加強各項合作。

日本台灣交流協會今晚在台北君悅飯店舉辦天皇華誕慶祝酒會，不僅蔡英文總統，和賴清德出席參加，包括立法院長韓國瑜、前立法院長王金平、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、國民黨主席朱立倫，和民眾黨主席柯文哲皆出席，可說是眾星雲集。

蔡英文總統和賴清德皆在致詞對日本政府於領袖會議，或外長會議等，皆重申台海和平的重要性。蔡總統並表示，台灣會持續強化自我防衛的力量，與理念相近的國家攜手合作，共同守護區域和平的穩定。

兩人也都提到台日經貿關係愈來愈緊密，尤其是台積電熊本廠日前開幕。蔡總統特別強調，台灣已經準備好，要加入CPTPP「跨太平洋夥伴全面進步協定」。

賴清德則說，可以預期不僅台日的經貿將邁入新的里程碑，台日因為半導體的合作，面對新的智慧化時代的來臨，台日必然會對全世界經濟繁榮發展做出進一步的貢獻。

賴清德說，他非常希望他在520上任之後，能夠在現有的基礎之上，台灣能夠跟日本能加強各項合作；他強調，台灣有意願、有能力跟日本合作來創造雙贏，也為國際社會做出更進一步的貢獻。

日本駐台代表片山和之於致詞時則再次感謝台灣在日本發生能登半島地震時，台灣給予溫暖的慰問，和高額的捐款。

在兩岸議題方面，他說，台海的和平及穩定，對於包括日本的國際社會也非常重要，日本岸田總理也向中方再次強調這一點；期待台灣問題經由對話、和平解決，並且對區域和平穩定做出貢獻是日本一貫的立場。對於CPTPP，日本政府歡迎台灣繼續申請，繼續進行密切的溝通。

日本 賴清德 蔡英文

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