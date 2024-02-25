2026出戰新北市長？民眾黨黃國昌鬆口認「選項之一」

民眾黨立法院黨團總召黃國昌。(記者林澔一／攝影)

台灣立法院召委選舉，國民黨 團擬與民眾黨團合作。民眾黨團總召黃國昌今天說，充分感受到國民黨善意，但改革比位置重要，會尊重國民黨安排，絕對不強求，就算最後沒有任何召委都沒關係。

立法院29日將舉行常設委員會召委選舉，民進黨 立法院黨團將自提人選；國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天表示，黨團會議經充分討論後，已達成跟民眾黨合作的共識，召委選舉不排除會與民眾黨合作。

黃國昌上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪。黃國昌說，充分感受到國民黨團、傅崐萁釋出的善意，民眾黨一貫立場是「改革比位置重要」；日前兩黨團三長餐會中氣氛融洽，從來沒開口要國民黨禮讓召委。

黃國昌指出，當天多數時間都在討論改革法案，包括國會聽證調查制、強化人事同意權審查、吹哨者保護法等，雙方相談甚歡，既然民進黨不做，就讓在野黨聯手來做，正當性最強，社會也會耳目一新。

黃暐瀚追問，改革要成真，8席不可能通過任何法案，藍白立委席次加起來的「62聯盟」是否成型。黃國昌說，就事論事，重要改革方案若與國民黨有共識，會努力攜手推動，相信台灣人民都會接受，在國會改革、司法改革，未來NCC人事同意權審查等領域，可以好好合作。

至於可能禮讓哪個委員會召委，黃國昌表示，要尊重國民黨團，國民黨團三長也會面對黨內壓力，怎樣才是最好的安排，「就是非常自然的心，絕對不強求」，他也認為應該不會是司法及法制委員會，就算最後沒有任何召委都沒關係，趕快讓改革法案成真才是最重要的。

黃暐瀚也問黃國昌，是否只當兩年立委，就會投入新北市長選舉。黃國昌說，因為他的責任區是新北市，服務處當然放板橋，「不敢說優先選新北，但一定是選項之一」，因為他曾向民眾黨主席柯文哲 建言，六都及新竹、嘉義都要有人下去拚。

黃國昌表示，最後去哪裡選最適合、怎麼布局，尊重柯文哲與黨中央決策。黃暐瀚問，假設要選新北市長，什麼時候辭立委，黃國昌說，他個人認為是2026年2月1日，「誰說一定要帶職參選」。