我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

「驚奇隊長」加拿大男星罹患漸凍人症 49歲去世

2026出戰新北市長？民眾黨黃國昌鬆口認「選項之一」

中央社／台北26日電
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。(記者林澔一／攝影)
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。(記者林澔一／攝影)

台灣立法院召委選舉，國民黨團擬與民眾黨團合作。民眾黨團總召黃國昌今天說，充分感受到國民黨善意，但改革比位置重要，會尊重國民黨安排，絕對不強求，就算最後沒有任何召委都沒關係。

立法院29日將舉行常設委員會召委選舉，民進黨立法院黨團將自提人選；國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天表示，黨團會議經充分討論後，已達成跟民眾黨合作的共識，召委選舉不排除會與民眾黨合作。

黃國昌上午接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪。黃國昌說，充分感受到國民黨團、傅崐萁釋出的善意，民眾黨一貫立場是「改革比位置重要」；日前兩黨團三長餐會中氣氛融洽，從來沒開口要國民黨禮讓召委。

黃國昌指出，當天多數時間都在討論改革法案，包括國會聽證調查制、強化人事同意權審查、吹哨者保護法等，雙方相談甚歡，既然民進黨不做，就讓在野黨聯手來做，正當性最強，社會也會耳目一新。

黃暐瀚追問，改革要成真，8席不可能通過任何法案，藍白立委席次加起來的「62聯盟」是否成型。黃國昌說，就事論事，重要改革方案若與國民黨有共識，會努力攜手推動，相信台灣人民都會接受，在國會改革、司法改革，未來NCC人事同意權審查等領域，可以好好合作。

至於可能禮讓哪個委員會召委，黃國昌表示，要尊重國民黨團，國民黨團三長也會面對黨內壓力，怎樣才是最好的安排，「就是非常自然的心，絕對不強求」，他也認為應該不會是司法及法制委員會，就算最後沒有任何召委都沒關係，趕快讓改革法案成真才是最重要的。

黃暐瀚也問黃國昌，是否只當兩年立委，就會投入新北市長選舉。黃國昌說，因為他的責任區是新北市，服務處當然放板橋，「不敢說優先選新北，但一定是選項之一」，因為他曾向民眾黨主席柯文哲建言，六都及新竹、嘉義都要有人下去拚。

黃國昌表示，最後去哪裡選最適合、怎麼布局，尊重柯文哲與黨中央決策。黃暐瀚問，假設要選新北市長，什麼時候辭立委，黃國昌說，他個人認為是2026年2月1日，「誰說一定要帶職參選」。

國民黨 柯文哲 民進黨

上一則

台北人半世紀的記憶 國父紀念館閉館整修 2026年再見

延伸閱讀

觀察站／柯文哲扮地下大黨鞭 恐架空黨團

觀察站／柯文哲扮地下大黨鞭 恐架空黨團
綠委轟柯文哲示範「以黨領政」呼籲韓國瑜趕走不速之客

綠委轟柯文哲示範「以黨領政」呼籲韓國瑜趕走不速之客
藍綠表態：台立法院召委選舉不合作 黃國昌：改革比位子重要

藍綠表態：台立法院召委選舉不合作 黃國昌：改革比位子重要
藍委稱白營盼禮讓1席召委 黃國昌否認：把話說清楚

藍委稱白營盼禮讓1席召委 黃國昌否認：把話說清楚

熱門新聞

中信八號大型浮塢22日進駐台船高雄廠的海昌廠房前碼頭，相關人員直到深夜仍忙碌不停。記者劉學聖／攝影

深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段

2024-02-22 13:44
美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）22日率領跨黨派議員訪團赴台。（記者陳熙文／攝影）

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

2024-02-24 22:11
示意圖。（Ingimage）

孩子為何全年無休？台國小兄妹日睡6小時 虎媽身分曝光

2024-02-21 15:18
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

2024-02-19 09:19
台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
台積電熊本廠只花20個月就完成，對日本未來半導體產業發展，意義重大。（記者簡永祥／攝影）

台積電日本設廠進度遠超越美國 3大原因一次看

2024-02-24 19:10

超人氣

更多 >
華裔科學家 發現癌症新療法

華裔科學家 發現癌症新療法
傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾