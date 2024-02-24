綠委轟柯文哲示範「以黨領政」呼籲韓國瑜趕走不速之客

民眾黨主席柯文哲近來頻繁出席民眾黨立法院黨團會議。（記者陳正興／攝影）

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民眾黨主席柯文哲 頻繁在立法院出現，司馬昭之心是為了提防民眾黨立法院黨團總召黃國昌的英雄主義，將整個民眾黨拖累了。

柯文哲頻繁出席民眾黨立法院黨團會議，好事者批評是寄生國會，柯文哲說，民眾黨團的薪水不夠雇用黨團助理，現在是中央黨部出錢請助理去黨團上班，不是寄生國會，是國會寄生在他身上。

吳思瑤在臉書 指出，以黨領政，莫此為甚，黨是黨，黨團是黨團，民眾黨大剌剌寄生國會，形同柯文哲赤裸裸地示範以黨領政，民眾黨立法院黨團的自主蕩然無存，8位立委都是黨意立委，不是民意立委。

吳思瑤指出，民眾黨今年可以坐領2.6億元的政黨補助金，包括1.1億元的總統選票補助款，外加每年1.5億元的政黨補助金，不要再哭窮裝可憐，民眾黨是個有權有勢的政黨，居然霸占立法院空間，把立法院變黨產，如果是為了優化黨與黨團的溝通，可以把黨部就近設在立法院附近，要租要買你家的事，就是不能占用國產。

吳思瑤說，民眾黨占用立法院資源，厚臉皮吃立法院豆腐，就算韓國瑜 能忍，身為立委的她不能忍，柯文哲實在是侮辱立法院，立法院絕對不該，不能，也不會寄生於任何一個政黨之下，韓國瑜應當捍衛國會尊嚴，趕走這位不速之客。

吳思瑤表示，民眾黨振振有詞地說國會改革，國會改革很重要的一個部分，就是重建國會紀律，道德標準最高的民眾黨團總召黃國昌，如果民眾黨團不敢向柯文哲的黨中央說不，代表民眾黨國會改革就是喊假的。柯文哲頻繁在立法院出現，司馬昭之心是為了提防黃國昌的英雄主義，將整個民眾黨拖累了。