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台積電熊本一廠開幕 日本政府可能巨額補助二廠48億美元

中央社／熊本24日專電
台灣積體電路製造股份有限公司將於24日舉行熊本廠開幕典禮，有分析師表示，台積電無疑將穩居全球晶圓代工龍頭地位。(中央社)
台灣積體電路製造股份有限公司將於24日舉行熊本廠開幕典禮，有分析師表示，台積電無疑將穩居全球晶圓代工龍頭地位。(中央社)

台積電24日下午將舉行熊本廠開幕典禮，備受全球關注。針對台積電2月6日宣布將在熊本興建二廠的計畫，日本政府很可能今天正式宣布將補助台積電二廠7300億日圓（約48億美元）。

位於熊本縣菊陽町的台積電（TSMC）熊本一廠是由台積電、索尼集團及電裝公司出資的台積電的子公司「日本先進半導體製造公司」（JASM）經營，今天下午將舉行開幕儀式。

台積電董事長劉德音、總裁魏哲家、創辦人張忠謀、駐日代表謝長廷及國發會主委龔明鑫都將到場，日方則確定經濟產業大臣齋藤健、日本地方創生大臣自見英子、熊本縣知事蒲島郁夫等預定出席開幕典禮。齋藤健計畫今天將與劉德音、蒲島郁夫會面，將就活絡半導體產業進行意見交換。

日前有媒體報導日本首相岸田文雄可能出席台積電一廠開幕式，但據悉改為以預錄影片致詞的方式致賀。岸田為了視察能登半島地震災區，今天上午搭乘自衛隊飛機抵達石川縣輪島市能登機場，這是能登半島元旦發生強震以來他第2度到災區視察。

台積電熊本一廠計畫今年10月開始生產。針對高達86億美元的台積電熊本一廠的投資案，日本政府已決定最多補助4760億日圓。日本政府為了建立半導體穩定供給體制，基本上決定對台積電熊本二廠補助約7300億日圓，今天可能正式宣布此重大訊息。

台積電熊本二廠預計今年在熊本興建，2027年底開始營運。台積電熊本二廠與今天開幕的台積電熊本一廠加起來設備投資額約3兆日圓，日本政府的補助金達1.2兆日圓。

台積電 日本 投資

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