台行政院9頁食安報告「一半在罵馬英九」

立法院今天邀請行政院長陳建仁在院會進行食安專案報告，國民黨立委葉元之表示，整份報告裡面只有傳達12個字「馬英九好爛爛，民進黨好棒棒。」一半以上在吹噓民進黨做得有多棒。圖／取自國會頻道

立法院今天邀請行政院長陳建仁在院會進行食安專案報告，書面報告中指出，2016年以前發現系統性食安事件，執政後推動食安五環政策，使得食安個案變成個案性問題，有很大進步。立委葉元之表示，整份報告裡面只有傳達12個字「馬英九 好爛爛，民進黨 好棒棒。」一半以上在吹噓民進黨做得有多棒。

葉元之表示，行政院昨晚將食安報告送到黨團，他看完發現寫得非常隨便。總共九頁的報告，一半以上在吹噓民進黨做得有多棒。他只有八個字送給這個報告，叫做：「只會吹噓，不知反省。」這就是為什麼食安問題一直出現的原因，就是因為沒有病識感，所不會找問題解決問題。

葉元之表示，整分報告從2008年開始講起，說2008年開始，馬英九做得有多爛多爛多爛，「為什麼是從2008年？因為2008剛好是馬英九上任，所以就從2008年，到現在還在馬維拉！那為什麼不從盤古開天開始講？為什麼不從陳水扁執政開始講？所以還在搞政治鬥爭嘛」

葉元之表示，第二，說馬英九都是系統性問題，民進黨都是個案問題，所以民進黨好棒。他就問，所以蛋液洗產地不是系統性的問題嗎？農業部當時告訴業者說巴西 的但進來以後，變成蛋液，他就實質轉型了。所以可以把它變成台灣製，所以巴西蛋可以洗產地，這是系統性問題。

葉元之表示，九頁吹噓完之後，瘦肉精「西布特羅」案子只有一頁半，裡面很清楚地提到「農業部要負責養殖跟屠宰階段，衛福部要調查販賣階段跟檢驗階段，保七總隊跟警察也要去調查實驗室的問題」，這就代表中央有責任，中央也是有職責所在。那為什麼一開始直接把問題推給台中市政府？