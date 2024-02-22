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徐巧芯爆：陸船左後船舷與台海巡艇右前舷碰撞 致翻覆

記者屈彥辰／台北即時報導
針對陸船翻覆，導致陸人二死事件，國民黨立委徐巧芯23日舉行記者會，披露吹哨者提供的報告，當中指出陸船左後舷與台方CP-1051艇右前舷發生碰撞，導致翻覆。（本報資料照片）
針對陸船翻覆，導致陸人二死事件，國民黨立委徐巧芯23日舉行記者會，披露吹哨者提供的報告，當中指出陸船左後舷與台方CP-1051艇右前舷發生碰撞，導致翻覆。（本報資料照片）

針對陸船翻覆，導致陸人二死事件，國民黨立委徐巧芯今早舉行記者會，披露吹哨者提供的報告，當中指出陸船左後舷與台方CP-1051海巡艇右前舷發生碰撞，導致翻覆，二名陸人死亡。

徐巧芯公布吹哨者提供的海巡報告，表示陸人二死事件發生當天，12時47分，第12（金門）巡防區田埔雷達監控1艘目標於復國墩東北方4.4（限制水域外1浬）航向209、航速20節；12時52分，「該目標於復國墩東北方3.3浬，航入限制水域」。

12時53分，巡防區通報第一機動巡邏站巡邏組及復國墩守望哨加強監控；12時55分，巡防區通報金門海巡隊線上CP-1051艇前往查處（距2、最大安全航速15節，ETA：1306時）；13時05分，CP-1051艇於北碇東方1.1浬（禁止水域內0.86浬、現場海象：4至5陣風7級、浪高1公尺），發現1艘中國大陸籍「無船名」漁船越界漁撈作業，即先以聲光示意停船受檢。

13時45分，CP-1051 艇追近過程，陸船蛇行拒檢，並在台方船艏迂迴，陸船左後舷與CP-1051艇右前舷發生碰撞（北碇東方1.1浬、禁止水域線內0.6浬），導致陸船翻覆，船上4名船員落海，CP-1051艇立即救起3人（其中1人救起時已無意識、2人狀況正常），尚有1人失蹤。

14時7分，CP-1051 艇先行返抵復國墩漁港，溺者由救護車送往衛福部金門醫院急救，續將另2名陸籍船員載往事故海域繼續搜尋，另金門海巡隊派遣三組人員前往金門醫院瞭解急救狀況。

14時15分，巡防區接獲金門海巡隊回報：CP-1051 艇已通報線上3505艇（位於鳳嘴海域）、3552艇（位於塔山海域）前往救援；另金門海巡隊增派3585及CP-1020艇前往援處。14時18分，金馬澎分署接獲巡防區回報上情。

14時30分，金門海巡隊回報：再增派CP-1031艇前往援處；另金門海巡隊呂組主任透過兩岸協同執法管道，通報廈門市海洋與漁業綜合行政執法支隊。14時40分，3505艇派遣2名潛水人員至翻覆陸籍快艇實施水下搜索（15時10分潛水人員返船，於船艙未發現失蹤人員）。14時45分，本中心完成搜救優選系統規劃區域圖傳送金馬澎分署參用。

14時50分，金門海巡隊三組人員回報：金門醫院宣告第1名溺者經急救無效。15時23分，巡防組災防科通報中華搜救協會。15時33分，金門海巡隊隊長致電陸方（翁支隊長）說明搜救狀況，協請查證陸船4人基資，並請陸方低調處理。

15時40分，金門海巡隊回報：再增派3573艇前往援處；15時50分，金門海巡隊回報：3505艇再派遣2名潛水人員下水搜尋，於翻覆陸籍快艇船艙內發現失蹤陸籍船長，即將其救援上艇，初步查看已無生命跡象，即實施CPR並後送就醫。

此外，徐巧芯也質疑海巡署2月22日提供的說法，與吹哨者提供爆料幾乎不同，基層認真做事，高層隱匿，讓大家難以理解。

國民黨立委徐巧芯23日質疑，海巡署2月22日提供的說法，與吹哨者提供爆料幾乎不同...
國民黨立委徐巧芯23日質疑，海巡署2月22日提供的說法，與吹哨者提供爆料幾乎不同。圖為徐巧芯整理二者不同處。（圖／徐巧芯提供）

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