中否認禁限制水域恐有漁船再越界 陸委會：會守衛疆土

中國國台辦聲稱金廈海域沒有禁限制水域，面對未來可能有大量中國漁船「越界」捕魚，陸委會副主委詹志宏22日表示，海巡部門會按照職責守衛疆土。記者陳宥菘／攝影

中國快艇 翻覆2死事件後，金廈海域爭端持續升溫。中國國台辦已經明確表示，金廈海域沒有禁限制水域，面對未來可能有大量中國漁船進入金門、馬祖禁限制海域捕魚，陸委會副主委兼發言人詹志宏今（22）日表示，我們海巡部門還是會照既往的職責，守衛台方疆土，毋庸置疑。

中國一艘「三無」快艇14日越界捕撈闖入金門海域，遭海巡署追緝後翻覆導致2人死亡。陸委會22日下午召開例行記者會，針對中方否認金廈海域設有禁限制水域，詹志宏表示，金馬限制、禁止水域是國防部 在1992年10月7日依據兩岸條例劃設，因為兩岸相互尊重彼此管轄水域，過去這些年來相安無事，對於往來的漁民與船舶，都能和諧地運用相關水域。

詹志宏強調，我們呼籲中方回到務實、理性、和平的態度上來，面對過去以來累積的友好、和諧的氣氛。

外界擔憂未來恐有大量福建漁船「越界」至台方禁限制水域捕魚，對此，詹志宏回應，台方海巡部門還是會照既往的職責，來守衛台方的疆土，毋庸置疑；執行的SOP也有既有的執行方法。

繼中國國台辦17日稱金廈海域不存在「禁限制水域」後，中國海警局18日宣布加強海上執法，在金廈海域開展常態化執法巡查行動，19日已出動海警船巡查金廈海域，21日也傳出馬祖海域出現中國執法船隻，包含中國海警船、福建海監船，外界認為中方藉此機會推動「台海內海化」。

對此，詹志宏回應，「中國要怎麼宣布是他們自己的主張」，就兩岸之間的相處，還是要相互尊重，讓整體情勢能夠維持下來。

詹志宏表示，事件發生後，全體國人、朝野共同支持海巡弟兄依法執行職務，捍衛應有的領海、領空是政府無可推卸的責任。這次個案也證明了全台灣、朝野一致支持這樣的立場，我相信中共 也很清楚地看到了。

詹志宏表示，雙方要共同負起責任，維持兩岸之間的和平現狀，「任何一方破壞和平現狀，不會得到好的結果」。

至於是否預判中方執法船隻未來是否現蹤其他離島海域？詹志宏說，「我不必替他們去揣測他們未來可能的動作」，但呼籲中方若想維持兩岸和平的現狀，「這種騷擾的行為應該要盡量減少」。