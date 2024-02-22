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蓋拉格邀卸任後到美國政界試身手 蔡英文大笑稱OK

記者丘采薇／台北即時報導
眾院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格(左)率團訪台，獲台總統蔡英文(右)接見。(圖／台總統府提供)
眾院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格(左)率團訪台，獲台總統蔡英文(右)接見。(圖／台總統府提供)

眾院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格率團訪台，今天獲台總統蔡英文接見。蓋拉格強調，美台關係已愈來愈強健且堅若磐石。他也說，蔡英文即將卸任，歡迎到美國政治界一試身手。蔡英文聽了大笑，並說「OK」。

蓋拉格首先感謝蔡英文非常溫暖的歡迎及一直以來的友誼，也謝謝蔡英文花時間閱讀該委員會產出的報告，希望他的國會同事也可以閱讀這些報告。他也說，去年4月在雷根圖書館和蔡英文見面，那是該委員會首次與台灣共同舉行大型活動，意義非常重要，對當時的議長麥卡錫來說也非常重要。

蓋拉格說，他當時在加州感冒，非常緊張會毀了當時努力籌備的活動，但仍努力拿出最好表現，很高興活動能夠成功。

蓋拉格說，這次是一個跨黨派的訪問團，有民主黨及共和黨的成員，要展現美國對台灣跨黨派的支持，也感謝蔡英文一直以來的領導力，美台關係已愈來愈強健且堅若磐石。

蓋拉格說，這次搭飛機到台灣的過程中，他思考，同黨政府可以再次連任，非常難得，上次美國發生這件事，應該是前總統雷根及後來的布希，在台灣是前所未見，也印證人民對蔡英文的領導力、遠見都是有目共睹。

蓋拉格也表示，去年在雷根圖書館的活動中，該委員會曾想起雷根總統的一席話，「自由終將勝利，但前提是需要有人站出來捍衛我們所珍惜的自由」，為此他非常感謝蔡英文展現的領導力，不只在台灣，還有在整個自由世界。現在全球的自由正遭受攻擊、遭受威權體制的攻擊，必須要隨時保持警戒，才能將所珍惜的自由傳給下一代的年輕人。

蓋拉格也表示，他知道蔡英文即將卸任，但若蔡英文有興趣，威斯康辛州非常歡迎蔡英文到美國的政治界一試身手，雖然蔡英文的等級已經更高。蔡英文聽了大笑，並說了「OK」。

該委員會首席議員克利什納穆希致詞表示，這是美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會第一次組團來訪問團，也證實台美間的夥伴關係如此強健，也是台美關係永續發展的關鍵。他也說，這次他和蓋拉格從芝加哥直飛到台灣，芝加哥每天都有直飛航班到台北，也可以展現台美如此緊密，這是芝加哥到世界另一頭最長的一個航班，但他的幕僚說，「有時候必須花很長的時間才能見到最親近的朋友」。

克利什納穆希表示，台美關係有兩個重要面向，首先是台灣的民主生機蓬勃，是世界上的模範，今年有超過一半的人投票，向世界示範成功的選舉如何舉行。第二是台灣的經濟，台灣是世界上最大的經濟體之一，也是美國前十大的貿易夥伴，台灣更是伊利諾州玉米的第二大出口地，大豆也是第三大出口地，希望台灣可以繼續與美國伊利諾州有如此強健的貿易關係。今年是龍年，龍年象徵著能量及勇氣，蔡英文也可說是龍年的象徵，蔡英文及台灣都是世界的希望，希望自由終將勝利。

蔡英文 芝加哥 共產黨

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