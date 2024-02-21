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台灣近7成上市櫃公司 認同「九二共識」能恢復交流

記者林宸誼／即時報導
近7成上市櫃公司， 認同「九二共識」能恢復交流。圖為1993年4月27日，時任海基會董事長辜振甫（右）與大陸海協會會長汪道涵（左）舉行「辜汪會談」。（本報資料照片）
近7成上市櫃公司， 認同「九二共識」能恢復交流。圖為1993年4月27日，時任海基會董事長辜振甫（右）與大陸海協會會長汪道涵（左）舉行「辜汪會談」。（本報資料照片）

台灣上市櫃公司協會21日發布「2024 總統大選前上市櫃企業家對未來政府的施政期待」與問卷調查結果，顯示有69%的企業認同「九二共識」能恢復兩岸交流、鞏固台海和平。

另在對大陸態度上，即使超過3成的企業表示並不友好，但仍有32%的企業表示必須重視兩岸交流，更有61%的企業選擇兩岸交流與國際外交必須兩者兼顧，合計等於高達94%的企業比重都承認，必須重視兩岸關係交流對台灣的重要性。

台灣上市櫃公司協會表示，今年的全球經濟景氣並不樂觀，這種國際總體經濟趨勢對台灣的負面影響，不是大家可以掌握的，但對於消除兩岸地緣政治風險，使台灣經濟發展不受影響，卻絕對有大幅改善的潛力。

因此台灣上市櫃公司協會呼籲所有的企業團結起來，與政府，各政黨，及所有台灣民眾一起努力消弭兩岸地緣政治風險。

台灣上市櫃公司協會成立於2015年，目前企業會員數約270家，合計佔有台灣上市櫃公司總市值約20%。此次調查由前政治大學校長周行一擔任計畫主持人。

在2023 年底、今年1 月13 日總統大選尚未舉行前對協會會員進行調查，減少選舉結果對問卷影響，最終接受調查企業公司約130家。

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