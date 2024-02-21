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美方關切金廈海域緊張升溫 吳思瑤：台灣絕對站得住腳

記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，幹事長吳思瑤（右）與副幹事長洪申翰（左）以及書記長莊瑞雄（右）拿出立法院議事相關書籍，要國民黨、民眾黨「先去讀書」。記者曾原信／攝影
民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，幹事長吳思瑤（右）與副幹事長洪申翰（左）以及書記長莊瑞雄（右）拿出立法院議事相關書籍，要國民黨、民眾黨「先去讀書」。記者曾原信／攝影

有關金廈海域爭端，儘管台灣海巡艇撞翻中國船隻，造成兩條人命傷亡，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，美方釋出的訊息很清楚，中國應當要聽進去，台灣沒有改變現狀，做出過當逾越或超乎過去慣例的執法行為，我們是站得住腳的一方。

對於台灣海巡艇執法造成中國人傷亡，美國國務院發言人米勒表示，美方密切關注北京行動，持續敦促保持克制，勿片面改變現狀。白宮國安顧問蘇利文說，美國的立場十分清楚，就是維護台海和平穩定，反對任何一方採取任何破壞和平穩定的行動。

吳思瑤說，不管是米勒還是蘇利文，美國的說法已經很清楚，正在密切關注北京的行動，敦促保持克制、捍衛台海安全跟和平穩定，切勿片面改變現狀，美方釋出來的訊息很清楚，應當是中國要聽進去。

儘管是台灣將中國船隻撞翻，吳思瑤認為美國是針對中國發言，而不是台灣，她說，片面改變現狀，製造緊張情勢的是中國，台灣絕對是站得住腳的一方，政府依據兩岸人民關係條例的規範畫設禁止限制水域，這是歷史事實也是現狀，台灣沒有改變現狀，做出過當逾越或超乎過去慣例的執法行為，希望美方的提醒，中國要能夠聽得進去。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，兩岸關係常因為小事造成過度緊張，美方期待雙方不要因為這種個案，引起兩岸關係的緊張升溫。相信在司法機關的調查之下，最後會用公開透明的方式，讓家屬了解勘驗的過程，一切按照正當程序，在野黨要伸張人權，大家都可以同意，但是不要都站在違法的一方，批評政府執法過當、沒有攝影，我們絕對全力捍衛第一線、當他們的後盾，也期待司法早日讓爭議水落石出。

吳思瑤說，在野黨聲稱政府執法過當，民進黨團非常不樂見，不斷釋出沒有錄影，我方人員衝撞別人的說法，都是在帶頭為難自己，這是政治力在影響辦案，希望公正地交給檢調單位釐清，包括有無執法過當，非法捕撈的事實，都有相關法律可以課責，不要用政治力影響辦案，或者透過輿論影響偵辦，都是在違反司法獨立。

民進黨 蘇利文 國務院

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