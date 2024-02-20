陸船翻覆2生還漁民遣返 陸方拒簽移交書 台方無奈下船

為了安撫2位生還漁民的情緒，海巡署還為兩人置辦了一身全新的行頭，從外套、衣服到皮帶、皮鞋等。記者蔡家蓁／攝影

大陸籍漁船在本月14日越界捕魚，為躲避台灣海巡人員追逐而意外翻覆釀2死，另2名生還者在今天下午由晉江市紅十字會秘書長曹榮山與海巡人員陪同下返回大陸，中間一波多折，但好在順利登船，但在陸委會官員要求陸方曹榮山簽署遣返 人員移交證書時，曹直接拒絕簽署，陸委會也只能鼻子摸一摸就下船。

據消息人士表示，類似的人員遣返證書過往都是由兩方的紅十字會簽署，此次陸委會忽然要跟晉江市紅十字會簽署，難怪對方說，「這個我們不能簽」，因為沒獲得官方授權，如果簽了，可能會被懲處，兩方只能尷尬的握手致意。

兩名生還者徐仲安、與王元祥原本預定搭乘下午16點30分船班返回大陸，結果14點50分，各家媒體接獲通知他們改搭15點30分的船班，大家都兼程趕往水頭碼頭，結果沒多久又有海巡署人員表示，因為時間來不及只能按原訂計畫搭16點30分。

記者原要訪問兩人，但兩人被海巡人員快速帶走；有記者建議不要把人當犯人，海巡人員才不再阻擋，但兩人全程不說話，快步向前，往移民 署出境關卡走。

兩名生還者最後在等候處等待時，被問到回家開不開心，才簡單回答「開心」，面對能回家及各種幫助，也點頭表示開心與感謝。至於當天情況到底如何，兩人仍沉默不語；一旁海巡人員急忙上前說「等等再處理，還在協調」。

沒多久，另泉州台辦副主任李朝暉就帶著兩名死者家屬到場與兩名生還者閉門交談，據了解，是在瞭解當日的事發情況，希望聽到他們第一手的訊息，不過他們與海巡人員都迅速進入貴賓室，不再讓媒體拍攝與詢問。