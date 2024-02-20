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執法中國快艇未錄影 台海巡署：高速追逐下未蒐證

中央社金門縣20日電
中國快艇事件釀2死，金門海巡隊沒有驅離及中國船隻翻覆過程的影像紀錄，台海巡署表示，因該艘中國船蛇行拒檢逃逸，負責蒐證的海巡人員在高速追逐狀況下未拿取蒐證器材蒐證。。(本報系資料照片)
中國快艇事件釀2死，金門海巡隊沒有驅離及中國船隻翻覆過程的影像紀錄，台海巡署表示，因該艘中國船蛇行拒檢逃逸，負責蒐證的海巡人員在高速追逐狀況下未拿取蒐證器材蒐證。。(本報系資料照片)

中國快艇事件釀2死，金門海巡隊沒有驅離及中國船隻翻覆過程的影像紀錄，台海巡署今晚表示，因該艘中國船蛇行拒檢逃逸，負責蒐證的海巡人員在高速追逐狀況下未拿取蒐證器材蒐證。

面對家屬及外界質疑，台艦隊分署分署長廖德成表示，本案發生僅歷時5分鐘，因海上追逐及時間短暫等因素，未能全程錄影，導致無法將關鍵事實完整呈現，這雖讓事證分散，但不影響事實真相始末。

此次海巡人員執法因未全程錄影、錄音，引發外界熱議、質疑，海巡署今晚發布新聞稿表示，海巡CP-1051艇未配備全船監視系統，過往執勤時有賴海巡人員以船艇上配備的手持式攝影器材進行蒐證。

台海巡署說明，船艇上的蒐證器材放置於駕艙，遇有登船檢查或突發狀況時，由負責人員運用蒐證。此次執法過程中，船上4名海巡人員，分工為預備登檢2人、操船1人，另1人則負責瞭望警戒及蒐證；但該艘中國船當時蛇行拒檢逃逸，於CP-1051艇艄與迂迴航行。

台海巡署強調，執法過程在高速追逐狀況下，船身多次接觸，過程也受海浪影響劇烈晃動，負責蒐證的海巡人員當時需高度專注維持平衡，並準備強靠登檢狀況下，未能即時拿取蒐證器材進行蒐證。

台海巡署表示，深切體認死者家屬的傷痛，也將全力協助家屬處理後續事宜，今天在家屬抵金後，即向家屬完整說明相關案情；台灣是一個高度法治國家，有完整司法體制，相信司法機關可還原事實，也期盼社會各界相信台灣的司法調查。

台海巡署強調，案發後海巡署秉持不偏不倚、毋枉毋縱原則，將全案交由司法機關調查，並在檢察官指揮下，以公開、透明方式，讓家屬參與相關勘（相）驗程序，這些都是希望將全案事實忠實呈現於家屬與社會大眾前。

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