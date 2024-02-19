台超商店員會通靈？ 日女索取「稻草」竟成功解讀
台灣超商店員出了名的多工，從最早期負責點貨、結帳，到如今要會製作咖啡、擠出好看的冰淇淋、還要能做奶茶，許多事情都要會精通，讓許多國外旅客到台灣超商都讚譽有佳，表示台灣的超商實在是太方便了，而除了上述這些工作以外，近日台灣社群網路正在風靡吹捧超商店員的最新技能：「通靈」。
事件發生於上星期，有名日本實況主Ruuna Chu到台灣旅遊，途經一間超商時因口渴買了一瓶飲料，出到店門外後才想起沒有索取吸管，於是使用Google翻譯查詢英文吸管（Straw）的中文翻譯，不料Google小姐卻在這緊要關頭翻譯錯誤，將吸管翻譯成稻草，而扮演成「芙莉蓮」的Ruuna也就這樣天真的走回店內向店員索取能讓他喝飲料的「稻草」。
影音來源:YouTube UDN Video
影片顯示，Ruuna Chu進店門前還反覆唸了幾次「稻草喔」，正當線上觀看直播的觀眾懷疑他是否能拿到吸管時，店員竟毫不猶豫的將吸管遞給他，笑壞許多網友。而事後許多觀眾在聊天室提醒他自己講錯了之後，Ruuna Chu才不好意思的笑了出來，讓網友留言表示「這個店員會通靈」、「店員太會腦補了吧」。
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