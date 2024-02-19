歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）

一艘載著23名台灣乘客的金廈巡航船「初日號」台灣時間今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時，海警多數時間待在船長室盤查船員等，船上台灣領隊還原過程，表示沒有驚擾到遊客，多數遊客算淡定，「帶團遇大陸海警盤查是頭一遭」。

據了解，「初日號」所屬金廈海運公司董事長是金門縣前縣長楊鎮浯父親楊肅元。楊鎮浯表示，自從擔任公職之後，就沒有經手公司事務，目前該事件由主管機關航港局中部航務中心處理及回應，其餘不便多談。楊也直言，中國海警登上台灣觀光 船過去鮮少發生。

這一團是來自新北的公司旅遊，有遊客事後直言，當下得知是中國海警登檢，想到最近兩岸情勢緊張，內心難免害怕，「怕會不會回不了家啊！」

船上的台灣籍領隊說，事發時間是今天下午，「初日號」下午3時30分出發，遊程預計1個半小時，過程中遇到海警登檢約半小時，他直言，帶團那麼多年，從未遇過海警登檢，可見兩岸情勢確實有些緊繃，海警登檢舉動有示威意味。返程時，台灣的海巡公務艦艇也一路伴航回水頭港。