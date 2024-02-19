我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

記者蔡家蓁、李成蔭、王慧瑛／連線即時報導
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）

一艘載著23名台灣乘客的金廈巡航船「初日號」台灣時間今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時，海警多數時間待在船長室盤查船員等，船上台灣領隊還原過程，表示沒有驚擾到遊客，多數遊客算淡定，「帶團遇大陸海警盤查是頭一遭」。

據了解，「初日號」所屬金廈海運公司董事長是金門縣前縣長楊鎮浯父親楊肅元。楊鎮浯表示，自從擔任公職之後，就沒有經手公司事務，目前該事件由主管機關航港局中部航務中心處理及回應，其餘不便多談。楊也直言，中國海警登上台灣觀光船過去鮮少發生。

這一團是來自新北的公司旅遊，有遊客事後直言，當下得知是中國海警登檢，想到最近兩岸情勢緊張，內心難免害怕，「怕會不會回不了家啊！」

船上的台灣籍領隊說，事發時間是今天下午，「初日號」下午3時30分出發，遊程預計1個半小時，過程中遇到海警登檢約半小時，他直言，帶團那麼多年，從未遇過海警登檢，可見兩岸情勢確實有些緊繃，海警登檢舉動有示威意味。返程時，台灣的海巡公務艦艇也一路伴航回水頭港。

另有一名旅客提到，當時團員正在唱卡拉OK，突然有4名穿紅色背心的不明人士上船，背心上有4個大字「中國海警」，他們一登船後即環顧四周，船上乘客面面相覷，沒多久就往駕駛艙走去，查看航海路線圖、船員證、船舶證等，多數時間與船務人員交談，與旅客沒有太多接觸，也沒有為難乘客。

一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，...
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，...
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，...
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，...
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，...
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，...
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，...
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）

觀光

上一則

金門遊艇突遭中國海警強制臨檢 台海巡署發聲了

下一則

中國海警強登檢後 台海巡署急派100噸級巡防艇伴航

延伸閱讀

金門遊艇突遭中國海警強制臨檢 台海巡署發聲了

金門遊艇突遭中國海警強制臨檢 台海巡署發聲了
中國海警突強制臨檢金門遊艇 遊客驚嚇憂回不了台灣

中國海警突強制臨檢金門遊艇 遊客驚嚇憂回不了台灣
中國海警宣布常態化巡查金廈海域 兩岸爭端升溫

中國海警宣布常態化巡查金廈海域 兩岸爭端升溫
新聞評論／兩岸不對話、無默契 賴政府侈言和平

新聞評論／兩岸不對話、無默契 賴政府侈言和平

熱門新聞

台北車站屋頂太像必勝客商標，遭美國網友作圖惡搞。（取自臉書社團 Foreigners in Taipei&Taiwan/外國人在台北&台灣）

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

2024-02-15 14:46
六四學運領袖吾爾開希。（翻攝自吾爾開希臉書專頁）

吾爾開希驚傳摔落樓梯顱內出血 一度「昏迷指數3」最新現況曝光

2024-02-17 17:18
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
台總統蔡英文與「陪沈團」逛大賣場年貨大街。(圖／台總統府提供)

超過10年沒逛大賣場 蔡英文買年貨 大驚「觀光客最愛買這個」

2024-02-11 09:27
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。（取材自微博）

新聞評論／電視劇「繁花」給兩岸的再回首

2024-02-17 19:04
近300名台灣旅客10日前往富國島旅遊，未料台灣組團社年代旅遊與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，旅客在12日遭到丟包。圖為台灣旅客聚集在飯店大廳和地接社人員溝通。（民眾提供）

遊越南富國島 台灣292旅客遭丟包

2024-02-12 12:42

超人氣

更多 >
賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝
尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑
「繁花」黃河路霸道老闆娘原是星女郎 「搧胡歌巴掌」演技一戰成名…

「繁花」黃河路霸道老闆娘原是星女郎 「搧胡歌巴掌」演技一戰成名…
節氣「雨水」來了 4生肖注意過敏 忌大動肝火

節氣「雨水」來了 4生肖注意過敏 忌大動肝火
生活／他在家充電 比油費便宜10倍

生活／他在家充電 比油費便宜10倍