金門遊艇突遭中國海警強制臨檢 台海巡署發聲了

中國海警今下午突強制臨檢金門遊艇，讓不少遊客驚嚇。(圖／旅客提供)

中國海警台灣時間今天下午突強制臨檢金門遊艇，讓不少遊客驚嚇，台灣海洋委員會海巡署表示，當時偵測到情況並立即派遣線上10039艇前往與伴航，台方過去針對類似情況均以廣播驅離，從未登檢，呼籲中方秉持和平與理性，也提醒國人避免靠近中國一側水域，以維安全。

中國快艇 事件時續發酵，中國福建海警局宣示將「常態化」執法，兩岸關係陷入緊張，但正當大家討論之際，金門今下午一艘遊艇就遭福建海警局強制登船臨檢，讓不少乘客驚嚇，甚至擔心回不了台灣。

台海巡署說明，今下午4時47分，第12巡防區雷達及紅外線熱影像系統發現兩艘海警船於大金門烏沙角西北方2.8浬，併靠登檢國籍「金廈遊輪」，隨即派遣線上10039艇前往應處。

台海巡署表示，中方計有6名海警人員登船，於船艙查驗「金」輪航行計畫、船舶證書、船長船員證照及船長簽名後，於下午5時19分離船。經查「金」輪於今下午3時33分搭載台灣國籍11名船員及23名乘客自金門水頭出港，繞行金門海域導覽，因烏沙角外多淺灘，故在航行中偏向中國地區。