轟台網紅「晚安小雞」不孝子 柬埔寨總理：家有病母還到別國製造麻煩

台灣網紅晚安小雞和阿鬧在柬埔寨自導自演拍攝被綁架假影片，遭當局判刑2年，柬埔寨總理洪馬內19日首度發聲，不甩求情建議，大罵網紅小雞、阿鬧是「不孝子」。(路透)

金邊郵報報導，台灣網紅晚安小雞和阿鬧在柬埔寨自導自演拍攝被綁架假影片，遭當局判刑2年，而柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）19日首度發聲，稱電話中痛斥求情建議，更大罵網紅小雞等人「自私自利的行為傷害了柬埔寨」。

洪馬內19日上午出席金邊一座新橋動土儀式回應造假鬧劇，他表示晚安小雞等人被判刑以後，收到釋放他們的求情建議，「前天有些人想替他們說情，我在通話中痛斥他們。他們說應該同情這兩個年輕人在台灣還有生病母親要照顧。我說，如果他們的母親生病了，他們該被判更重的刑罰，因為他們是不孝子。」

洪馬內認為既然兩人母親患病，他們應該在家照顧長輩，「而非跑到別人國家破壞其聲譽、製造麻煩」。

除此之外，洪馬內更透露西哈努克省警方發現晚安小雞等人原先還打算在第二大城暹粒（Siem Reap）如法炮製，一切目的都是為了收穫網路流量。

洪馬內怒轟，「他們自私自利的行為讓別人誤解柬埔寨綁架猖獗，讓可能觀光 客對我國望之卻步」。

最後洪馬內更警告任何企圖透過造加形象獲得網路聲量的人，「我們將採取嚴厲行動，一如本案一樣，他們將在監獄 服刑2年，且刑滿後將被驅逐出境，永遠不得返回柬埔寨。」