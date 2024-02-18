學者：中國將以更多元方式擾台 模糊中華民國存在事實

中國漁船14日越界進入限制水域，海巡隊欲登船檢查，卻蛇行拒檢釀成2死。(記者蔡世偉／翻攝)

繼中國國台辦17日稱，廈金海域不存在「禁止、限制水域」後，中國海警局18日宣布，將在廈金海域進行執法巡查行動。專家認為，本次中國做法在戰略上可能是避免軍事對峙的升高，但在戰術上會有更多元的方式來襲擾台灣，模糊掉中華民國 存在的事實，進而將原本的灰色地帶衝突，結合法律戰意涵施加在台灣，台灣需要嚴加提防。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲向聯合報指出，中國海警此次在金廈海域巡邏「只是重述」，是一個較為模糊的說法。他說，中國的海警巡邏原本就已在金門、馬祖等外島水域出沒，他與台海巡署長期「有著協定跟默契」，舉例像是人道救援等，所以雙方本就按照這暫定的中線，在各自的棲地裡進行海上執法。

蘇紫雲認為，此次的事件凸顯出幾個問題，首先是中國的「偷換概念」，本次是海上的一個執法相關事件，本就與主權無關，但「我個人認為很可惜，他們（中國）在消費不幸的死者，把事件上升為自古是就是兩岸人民的傳統漁場，模糊掉中國漁民犯罪的事實」。

再來，蘇紫雲提到，中國政府長期以來未對轄下漁民善盡管理責任，放縱不管是有牌的還是「三無」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）漁民的滋擾行為，造成周邊國家甚至南美洲國家很大的困擾。而周邊國家及地區不只是台灣，還包括南韓 、日本、菲律賓、委內瑞拉以及南海諸國等海域全都因中國漁民使用流刺網等濫捕作法而影響，造成糾紛。此前，南韓海警甚至還曾對中國的漁民開槍，因而造成死傷，所以本次台灣金門海域中籍漁船造成死傷事件也「只是冰山一角」 。

另外，蘇紫雲觀察，中國趁機模糊掉事件焦點之外，同時反映出其對台灣的騷擾戰術有點調整，即是在台灣2024大選前，中國的氣球 大舉開始侵擾台灣，再加上中方的民用貨輪又或是像海洋科學調查船等，利用半官半民的船舶陸續侵擾台灣的周邊水域，而這次可能會藉機讓其漁民變成另外一種的騷擾手段。

蘇紫雲認為，「整體來說，在戰略上可能是避免軍事對峙的升高，但在戰術上會有更多元的方式來襲擾台灣，進而模糊掉中華民國存在的事實。」

因為台海中線，或是說這些禁限制水域，都是主權下面的治權，所以中方實際是要從治權方面把台灣否定掉，然後再侵蝕主權，這是中國向來的手法，「與之前的M503航線事件如出一轍」。以往歷史上中國就已經對金門跟馬祖用過「漁船圍島」的手法，此時台方或海巡在法理情上面站得住腳，堅定立場，就無須擔心中國此種挑釁行為。

台灣淡江大學戰略所助理教授林穎佑受訪時則提到，現在中國聲稱是要常態化在這邊執行任務，但台方是否可以也利用此次機會以海巡署執法單位為主，作為與中國互動的窗口，在非傳統安全與人道救援、海上執法上面可以有互動溝通的機會？他認為，「危機也是轉機」。

不過，林穎佑也提醒，台灣仍必須準備好中國可能會利用這些意外，將原本的灰色地帶衝突，結合法律戰意涵施加在台灣，「是我們需要提防的一環！」他指出，類似的海上執法過程可能會出現的意外，是否會被衍生成為中國將行動升級的藉口，都是台方接下來要關注的重點。