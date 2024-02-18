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國台辦宣稱金門無禁限制水域 綠委嗆土匪行徑蠻不講理

記者林銘翰／台北即時報導
中國漁船越界進入限制水域，海巡隊欲登船檢查，卻蛇行拒檢。(記者蔡世偉／翻攝)
中國漁船越界進入限制水域，海巡隊欲登船檢查，卻蛇行拒檢。(記者蔡世偉／翻攝)

有關中國國台辦宣稱金門不存在禁止、限制水域，民進黨立委王定宇今天表示，中國企圖虛無化中華民國主權、片面改變台海現狀，相信民主世界的主流國家，大家都會譴責、反對這種主張，中國最後會得不償失，中國政府無力管制違法，反而用政治化的手段，合理化自己的無能為力。

民進黨立委許智傑則說，面對中國侵門踏戶的行為，違反長期以來兩岸的默契，呼籲國台辦回歸過往的規範，不論是海上禁止、限制水域的隱形之線，或者是空中的M503航線，都不應該片面改變現況，破壞兩岸關係。

中國快艇日前非法越界闖入金門禁止、限制水域，拒檢後蛇行翻覆釀2死，國台辦發言人朱鳳蓮昨天宣稱，「兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂『禁止、限制水域』一說，大陸方面對台灣同胞充滿善意，但對台方無視大陸漁民生命財產安全的行徑也絕不容忍」。

王定宇上午受訪時表示，有關中國單方面宣布，不承認金門有禁止、限制海域，這是企圖虛無化中華民國主權，片面改變台海現狀，屬於非常危險的主張，而且會製造區域衝突、不安定的潛在導火線，這種做法非常不負責任，相信在自由民主的世界，各個主流國家都會譴責、反對這種主張，中國最後會得不償失。

王定宇指出，中國在過去8年以來，縱容抽砂船進入澎湖、金門的海域抽砂，台方驅趕就超過9000架，再加上侵入我方海域，違法捕魚傷害台灣漁民、漁權的行為不計其數，這些都是違法行為，中國政府無力管制違法，反而用政治化的手段，合理化自己的無能為力，甚至用政治化的手段、違法的行為，傷害台灣主權。

王定宇說，台灣不管是警察、海巡署，還是國軍弟兄，守土保護人民有責，不能縱容他國入侵台灣水域、傷害台灣漁民權益，甚至是破壞水域安全，中國聲稱台灣沒有所謂的禁止水域、限制水域，「這個主張如果我們接受，未來我們的領空、領海，未來我們的安全範圍將不再存在，衝突只會升高、不會降低。」

王定宇表示，面對這樣的事情，國人必須團結，譴責中國的霸道、對台灣的霸凌，國際社會也應該出聲嚇阻、制裁中國這樣的行為，而對於中國違法入侵海域的行為，應該要給予執法人員最大的支持和鼓勵，讓中國這種蠻橫不講理、土匪的行徑得不償失，否則他們會得寸進尺，進而對台灣、印太地區的和平穩定造成實質的傷害。

中華民國 民進黨 快艇

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