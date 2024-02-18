金門再成兩岸衝突最前線？中國在廈金海域接連出招

圖為2015年1月底，福建高調宣布展開為期30天的執法行動，重拳出擊非法採捕交易紅珊瑚暨涉漁「三無」船舶。福建此次翻覆的船隻即所謂的「三無」船舶：無船名船號、無船舶證書、無船籍港的漁業船舶。（中新社）

金門再度成為兩岸衝突最前線？中國一艘漁船14日在金門海域越界，台灣海巡署展開執法時，該船蛇行高速逃離拒檢，導致船隻翻覆船上兩人不幸落海死亡。事件引發陸方強烈譴責及部分中國民眾情緒激昂，繼中國國台辦前一日聲稱，廈金海域不存在所謂「禁止、限制水域」後，中國海警局18日宣布，在廈金海域進行執法巡查行動。

據中國海警微信 公眾號消息，中國海警局新聞發言人甘羽18日11時許表示，福建海警局將加強海上執法力量，18日在廈金海域（指位於福建省九龍江的出海口，是由廈門港灣、 泉州圍頭灣、金門灣、九龍江河口灣所組成的海域）進行「常態化執法巡查行動」，進一步維護相關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。

新華社報導，中國國台辦發言人朱鳳蓮17日晚透過書面新聞稿稱，「2月14日發生的台灣方面粗暴驅離中國漁船致兩名漁民遇難惡性事件，引起中國各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情。」

朱鳳蓮說，「海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。」兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說，中國方面對台灣同胞充滿善意，但對台方無視中國漁民生命財產安全的行徑也絕不容忍。

她要求台方盡快放船放人，做好善後工作，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸民眾一個交代。朱鳳蓮並稱，「中國方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。」

此前，陸委會曾就事件表示，經初步調查，台灣海巡人員係依法執行職務，「過程並無不當」。近日多艘次陸籍漁船更不斷進入台方限制或禁止水域，趁年節期間捕撈高價值魚類，嚴重侵害台方漁民權益及沿岸居民生活，海巡人員為維護民眾權利加強執法，責無旁貸。

海巡署官網14日晚間稱，海巡署署金馬澎分署CP-1051艇14日下午執行春節防堵金門復國墩海域陸船越界作業重點勤務期間，於金門北碇島東方1.1浬（禁止水域內0.86浬）發現乙艘陸籍「無船名」快艇越界。海巡署提到，在執法期間，於追緝過程當中，由於陸船拒檢蛇行不慎翻覆，4名陸船人員落海釀2死。

在這起事件發生後，中國民運人士王丹 則在社交平台提醒，此事或為單一事件，但也不可掉以輕心。

王丹指出，回顧過去包括中國對越南 ，印度開戰等歷史，大都以零星衝突，人員傷亡等「碰瓷」行為開始，逐漸積累緊張氣氛，逐漸激發中國國內集體情緒。

王丹稱，未來是否還會有類似事件出現，以及出現頻率，都值得慎重觀察。