上海團訪台行程未給 挨批守國家機密 北市府：當晚公布

2024台北燈節的主燈「城現光龍」。本報資料照片

繼「2023台灣燈會在台北」上海訪團來台行程公布惹議，民進黨 北市議員何孟樺今批北市府，邀請對方2月17日至20日來台參加燈節、參訪市政建設，卻把行程當國家機密在守護，拒絕提供。市府回應，配合中央政策，訪團需保持低調單純並確保安全，因此該團行程將依循往例在當日晚間公布。

據了解，上海市今年參訪層級降低，從副主任變處長，由上海市台辦聯絡處長徐皓、秘書處長邢彤、新聞處長陳小勇領頭。知情人士表示，傍晚出席台北燈節開幕，屆時將與市長蔣萬安在上海燈區碰面，可能也是該團與蔣市長唯一一次見面。

何孟樺指出，北市去年2月舉辦台灣燈會時，市府就有邀請上海訪團前來參訪，當時蔣萬安一樣拒絕提前公布任何行程，保密到連媒體朋友們想採訪都十分辛苦。陸委會就曾建議「北市府應依公開透明原則說明」，但北市府絲毫不檢討。

她說，北市府今年邀請上海訪團於2月17日至20日前來台北參訪。但去了哪裡？談了什麼？市府保密到家，把上海官員來台的行程當作國家機密一樣守護，連議員索資都拒絕提供。

何孟樺提到，市府回應該團除參觀上海花燈等燈節展區外，另將安排參訪北市文化、觀光 、教育、環保等相關市政建設及交流，並均配合中央兩岸政策與現行規定辦理。

何孟樺認為，北市府邀請上海訪團前來的行程、會談內容，本來就應該公開透明，所有台北市民也有權知道，她要求市府不應繼續黑箱惡例，儘速公布所有資訊。

台北市觀傳局長王秋冬表示，本次參展的友好城市，包含濟州特別自治道、日本 大阪觀光局，以及上海團在內的友好城市代表皆已抵達台灣。

市府表示，配合中央政策，訪團需保持低調單純並確保安全，因此該團行程將依循往例在當日晚間公布。