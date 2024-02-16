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台灣罕病基金會拒收捐款 王志安：遺憾 這和對陳俊翰的道歉沒關係

記者楊德宜／台北即時報導
王志安（中）日前上「賀瓏夜夜秀」節目，評論台灣選舉的言行引發爭議。（取材自「STR Network - 薩泰爾娛樂」臉書）
王志安（中）日前上「賀瓏夜夜秀」節目，評論台灣選舉的言行引發爭議。（取材自「STR Network - 薩泰爾娛樂」臉書）

台灣罕病律師陳俊翰辭世，旅日的中國大陸籍網紅王志安卻質疑是否和陳俊翰1月參加造勢活動有關，再度引起非議。罕病基金會昨宣布拒絕捐款，並完成退款。對此，王志安今天（17日）在X發文，他只能說對這個結果表示遺憾，他會繼續把這筆錢捐出去，幫助那些需要幫助的人。

罕病基金會昨天發布聲明指出，確實接獲王志安捐款，但因無法認同王志安侵犯障礙者尊嚴，且不願道歉與捐款間產生對價關聯，已婉拒捐款並完成退款。

王志安今天表示，他看新聞得知，台灣罕見疾病基金會婉拒他的捐款，雖然罕病基金會在年前收到捐款時還是發郵件感謝他的善意，也看了他的節目並知道這筆捐款的來龍去脈，並寄來收據，「在我們看來，本次捐贈在程序上已經完結」。

「我只能說對這個結果表示遺憾」，王志安表示，因為罕見疾病的治療需要很多錢，台灣健保雖然完善，但罕見疾病仍然有許多藥物和治療項目尚未納入健保，許多患者身患罕見病，無時無刻都在等待社會的善心。

王志安表示，從他決定捐款的那一刻起，「這筆錢就不再屬於我了」，他會繼續把這筆錢捐出去，幫助那些需要幫助的人。 另外他也再次申明，「我的捐款和對陳律師的道歉沒什麼關係，捐款僅就是捐款，沒有其他意義」。

王志安表示，歡迎台灣其他幫助罕見疾病的組織，也歡迎其他國家和地區幫助罕見疾病的組織私訊聯絡他，也歡迎讀者幫他推薦願意接受他這份小小善意的機構。

他說，他的捐款不附加任何條件，也不會公開，對對方造成道德壓力。「我們只會自己保管好捐款收據，這是對自己的交代，無需面對公眾證明自己」。他更希望的是，善意能成彌合社會不公和分歧的通路。「我會一直努力，不放棄」。

陳俊翰 健保

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