富國島丟包風波 台灣年代旅遊遭勒令停業3個月

年代旅遊16日上午照常出團，不料卻僅支付機票及部分住宿費用，同樣未付錢給當地地接社，該團旅客經協調後改為自由行。圖為星宇航空飛往富國島航班登機作業。記者季相儒／攝影

年代旅遊（美加國際旅行社）與越南 地接社WInnER國際旅行社在年節期間，因款項糾紛爭議，導致292名旅客於越南富國島遭丟包。原本交通部觀光 署16日上午還說，調查結果可能要到下周出爐；不過，到了下午卻立刻宣布，經稽查發現，年代旅遊財務業務異常，對外積欠債務逾千萬餘元，財務顯有困難，勒令業者即日起停業3個月。

中華民國旅行業品質保障協會也緊急召開理事會，一致通過將年代旅遊踢出會，且若無法繳出150萬元保證金，將被撤照。

對此，記者16日多次致電年代旅遊負責人林大鈞，其皆未接聽電話，無法得知相關回應。

傳政院介入 促維護消費權益

富國島丟包事件驚動台越雙方政府啟動調查。越南堅江省旅遊局15日晚間公布調查結果，指因WInnER國際有向年代旅遊收取訂金，但未簽訂合約，仍需開罰。

相較於越南政府火速開罰，觀光署直到16日上午都仍表示，調查結果可能要到下周出爐。但年代旅遊仍然持續營業，光是2月至4月就仍有430人報名出團，其中絕大多數都是前往富國島，16日一度傳出，連行政院也等不住了，要求觀光署積極維護消費者權益，加速妥善處理。

險重演丟包 年代團改自由行

此外，由於觀光署遲未開罰，年代旅遊16日原本有一團、10多人準備出發前往富國島，且業者僅支付機票及部分住宿費用，同樣未付錢給當地地接社，對方也無意接團，旅客在機場才被告知，險些重演丟包命運，最後選擇改為自由行前往。團員無奈說，每人團費大約新台幣4萬元，雖然被知會沒有食宿和接應，但錢都付了，就當自由行，回台後再和旅行社要求退款。

觀光署檢視事證 稱盡速裁罰

為避免丟包事件愈演愈烈，觀光署直至下午才鬆口，強調已請年代旅遊負責人陳述意見，最快當天就能開罰。隨後更進一步宣布，指年代旅遊積欠債務逾千萬餘元，已無法提供履約服務，為防止旅客權益受損情事擴大，即起勒令停業3個月，已招攬未出團的旅客，得依「國外旅遊定型化契約」，請求該旅行社全額退還旅遊費用並賠償違約金，或轉由其他旅行社出團。

觀光署表示，針對行為涉違反旅行業管理規則部分，就該公司出發富國島各團違規情事收集及檢視具體事證，另將依發展觀光條例，盡速裁罰。

觀光署說，林大鈞已承諾會全力處理，基本上相信他有誠意。若已刷卡的旅客可先由銀行端就爭議款項處理；再者，年代旅遊承保履約保證保險 額度有1千萬元，可由保險處理，若仍不夠，會由品保協會承擔。觀光署強調，業者遭停業後，要提復業計畫，復業後也會列重點高風險對象。

品保協會表示，16日晚已召開理事會，一致通過將年代旅遊出會，旅客16日起限期30天內可向品保協會申訴，逾期就要自行向保險公司申請理賠。據了解，一旦遭品保協會出會，業者就需向觀光署繳納150萬元保證金，若付不出就會面臨撤照，屆時會啟動履約保證保險機制理賠。