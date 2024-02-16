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王志安向陳俊翰致歉捐6700美元 罕病基金會2原因拒收

記者林琮恩／台北即時報導
罹患罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的中研院博士研究學者陳俊翰（左）11日因病去世，他生前遭賀瓏夜夜秀來賓王志安調侃為助選工具，王事後發出道歉聲明，並表示將捐出百萬日幣。罕病基金會今發布聲明指出，確實接獲王志安捐款，但因無法認同王志安侵犯障礙者尊嚴，且不願道歉與捐款間產生對價關聯，已婉拒捐款並完成退款。圖／本報資料照片
罹患罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的中研院博士研究學者陳俊翰（左）11日因病去世，他生前遭賀瓏夜夜秀來賓王志安調侃為助選工具，王事後發出道歉聲明，並表示將捐出百萬日幣。罕病基金會今發布聲明指出，確實接獲王志安捐款，但因無法認同王志安侵犯障礙者尊嚴，且不願道歉與捐款間產生對價關聯，已婉拒捐款並完成退款。圖／本報資料照片

罹患罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的中研院博士研究學者陳俊翰11日因病去世，他生前遭賀瓏夜夜秀來賓王志安調侃為助選工具，王事後發出道歉聲明，並表示將捐出百萬日幣。罕病基金會今發布聲明指出，確實接獲王志安捐款，但因無法認同王志安侵犯障礙者尊嚴，且不願道歉與捐款間產生對價關聯，已婉拒捐款並完成退款。

罕病基金會指出，基金會於農曆年假前獲台北富邦銀行通知有一筆透過日本公司「TOKYOFUKOU CO.,LTD（東京風行株式會社）」捐款日幣100萬元（約6700美元），基金會經網路搜尋，得知王志安先生為該公司創會人，且日前透過自媒體頻道宣稱捐款100萬日幣給罕見疾病基金會，後續王志安發布的道歉聲明文，中亦提及此筆捐款。

基金會表示，經董事會決議，本會應無立場代表台灣120萬身心障礙者及陳俊翰律師本人接受王志安道歉，而且「無法認同侵犯尊嚴者及其道歉與捐助款項之間產生對價關聯」，故婉拒王志安的捐款並已完成退款。

罕病基金會指出，陳俊翰律師代表全台120萬身心障礙朋友，長期投身身障者及罕病族群權益倡議，全盡畢生心力伸張身心障礙者人權，眾人萬分欽佩俊翰律師的無比勇氣、智慧與努力，除萬分不捨陳俊翰律師驟逝，基金會將持續發揚俊翰律師的信念及理想，與台灣社福公益各界，共同為更進步更美好的台灣社會戮力不懈。

罕見疾病基金會今天貼出捐款的退款單。圖／罕病基金會提供
罕見疾病基金會今天貼出捐款的退款單。圖／罕病基金會提供
罕見疾病基金會今天貼出捐款的退款單。圖／罕病基金會提供
罕見疾病基金會今天貼出捐款的退款單。圖／罕病基金會提供

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