王志安向陳俊翰致歉捐6700美元 罕病基金會2原因拒收

罹患罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的中研院博士研究學者陳俊翰（左）11日因病去世，他生前遭賀瓏夜夜秀來賓王志安調侃為助選工具，王事後發出道歉聲明，並表示將捐出百萬日幣。罕病基金會今發布聲明指出，確實接獲王志安捐款，但因無法認同王志安侵犯障礙者尊嚴，且不願道歉與捐款間產生對價關聯，已婉拒捐款並完成退款。圖／本報資料照片

罹患罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的中研院博士研究學者陳俊翰 11日因病去世，他生前遭賀瓏夜夜秀來賓王志安調侃為助選工具，王事後發出道歉聲明，並表示將捐出百萬日幣。罕病基金會今發布聲明指出，確實接獲王志安捐款，但因無法認同王志安侵犯障礙者尊嚴，且不願道歉與捐款間產生對價關聯，已婉拒捐款並完成退款。

罕病基金會指出，基金會於農曆年假前獲台北富邦銀行通知有一筆透過日本 公司「TOKYOFUKOU CO.,LTD（東京風行株式會社）」捐款日幣100萬元（約6700美元），基金會經網路搜尋，得知王志安先生為該公司創會人，且日前透過自媒體頻道宣稱捐款100萬日幣給罕見疾病基金會，後續王志安發布的道歉聲明文，中亦提及此筆捐款。

基金會表示，經董事會決議，本會應無立場代表台灣120萬身心障礙者及陳俊翰律師本人接受王志安道歉，而且「無法認同侵犯尊嚴者及其道歉與捐助款項之間產生對價關聯」，故婉拒王志安的捐款並已完成退款。