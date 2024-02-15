我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台網紅晚安小雞恐在柬埔寨入獄 下跪道歉稱影片造假

川普「封口費」遭偽造商業紀錄起訴 3/25開審

2023經濟學人民主指數 台灣排名第10居亞洲之首

中央社倫敦15日專電
台灣曾在2021年度的EIU民主指數排名第8，同樣是亞洲之冠，該年度總得分也是8.99。（歐新社）
台灣曾在2021年度的EIU民主指數排名第8，同樣是亞洲之冠，該年度總得分也是8.99。（歐新社）

經濟學人資訊社（EIU）今天發布2023民主指數（Democracy Index），在全球167個國家地區中，台灣排名第10，居亞洲之冠。台灣也符合EIU定義的「完全民主」。

不過，台灣此次總得分為8.92，較上一年度的8.99微幅下滑。台灣曾在2021年度的EIU民主指數排名第8，同樣是亞洲之冠，該年度總得分也是8.99。

2023民主指數排名前10國家依序是挪威、紐西蘭、冰島、瑞典、芬蘭、丹麥、愛爾蘭、瑞士、荷蘭、台灣。挪威是連續第14年位居民主指數榜首。

中國則與烏茲別克並列第148名，總得分為2.12。

EIU是英國「經濟學人」（The Economist）期刊關聯機構。「經濟學人」指出，今年是「大選之年」，全球有超過一半人口住在今年舉行選舉的國家地區，但最新發布民主指數顯示，超過70場選舉之中，僅43場可被合理期待是完全自由且公平。

全球民主呈倒退趨勢。EIU自2006年起，每年發布民主指數，以10分為滿分。2023年度民主指數全球平均得分為5.23，是歷年最低。

「經濟學人」指出，這樣的下滑趨勢自2016年開始，並在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間各地限縮公民自由，以及2022至2023年發生一系列戰爭和衝突而進一步惡化。

EIU將167個國家地區按得分區分為「完全民主」（full democracy）、「部分民主」（flawed democracy）、「混合政權」（hybrid regime），以及「威權政權」（authoritarian regime）等4大類。

根據2023民主指數，全球有不到8%人口生活在「完全民主」，而生活在「威權政權」之下的人，高達全球人口39.4%，比2022民主指數顯示36.9%要多。

若檢視個別地區，根據EIU資料，西歐是2023年唯一民主指數上升地區，且在全球24個「完全民主」有15個位於西歐。加拿大是北美地區唯一的「完全民主」，美國自2016年起被歸類為「部分民主」。

在「亞洲及澳洲、紐西蘭和部分鄰近太平洋島嶼」地區，總計有5個「完全民主」，包括澳洲、紐西蘭、日本、南韓、台灣。

EIU指出，這個地區也有民主倒退現象，在2023民主指數平均得分為5.41，是2006年以來最低。其中，倒退最顯著的評比項目為選舉過程、多元主義，以及政府運作。

澳洲 瑞典 疫情

上一則

中國快艇翻覆 學者：慎防北京據此支援海峽法律戰

下一則

台罕病律師陳俊翰離世 「夜夜秀」賀瓏發聲：深感遺憾

延伸閱讀

專家：無證客湧入將衝擊眾院選舉及選舉人團機制

專家：無證客湧入將衝擊眾院選舉及選舉人團機制
挪威情報機構警告 中國間諜遍布歐洲

挪威情報機構警告 中國間諜遍布歐洲
亞州無證客大增 雷克怪罪德州州長

亞州無證客大增 雷克怪罪德州州長
大型風暴橫掃東北 通勤中斷

大型風暴橫掃東北 通勤中斷

熱門新聞

台總統蔡英文與「陪沈團」逛大賣場年貨大街。(圖／台總統府提供)

超過10年沒逛大賣場 蔡英文買年貨 大驚「觀光客最愛買這個」

2024-02-11 09:27
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
翁祖模(右)與翁倩玉兄妹從小感情好。(李政龍╱攝影)

翁倩玉的版畫X翁祖模的建築 翁家兄妹情深

2024-02-09 01:12
近300名台灣旅客10日前往富國島旅遊，未料台灣組團社年代旅遊與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，旅客在12日遭到丟包。圖為台灣旅客聚集在飯店大廳和地接社人員溝通。（民眾提供）

遊越南富國島 台灣292旅客遭丟包

2024-02-12 12:42

台電：若完全反映燃料成本 電價至少漲5成

2024-02-12 01:28
已退副教授蘇雲華涉嫌掛名製作假民調一度由法院請回，檢方抗告逆轉收押後，偵結依反滲透法等罪起訴。(圖／本報系資料照)

網媒記者做台灣大選假民調 檢驚見他直通國台辦發言人

2024-02-08 11:41

超人氣

更多 >
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓

5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危
細節曝光：梅南德茲靴子塞滿鈔票 妻訂婚鑽戒也受賄所得

細節曝光：梅南德茲靴子塞滿鈔票 妻訂婚鑽戒也受賄所得