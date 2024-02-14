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柬埔寨一次逮兩台灣網紅 晚安小雞與阿鬧被上銬

中央社河內14日專電
直播主「晚安小雞」13日傳出疑在柬埔寨遭毆打。 (取材自晚安小雞直播)
直播主「晚安小雞」13日傳出疑在柬埔寨遭毆打。 (取材自晚安小雞直播)

網紅「晚安小雞」因損害柬埔寨形象遭柬國警方逮捕，警方晚間公布照片，未料網紅阿鬧也在其中。阿鬧之前曾開直播力挺「晚安小雞」柬埔寨直播沒造假，還說沒人會拿生命開玩笑。

「晚安小雞」近日自稱在柬埔寨施亞努港（Sihanoukville，西港）的凱博園區直播，不僅出現疑似遭暴打的畫面，他還聲稱被電擊棒凌虐、頸部和手被綑綁，一旁還有幾名拿槍男子，身上數千美元也被搶。

網友事後揪出直播中不合理的地方，質疑「晚安小雞」造假，阿鬧當時站出來開直播力挺「晚安小雞」並一度泛淚。他說：「沒有人會想拿自己的命去開玩笑，發生什麼事情，從頭到尾只有他一個人知道而已。」

柬埔寨華文媒體「柬中時報」14日晚間公布一張「晚安小雞」遭柬國警方逮捕的照片，照片中除了「晚安小雞」之外，還有一名染金髮的男子，這名男子正是之前幫「晚安小雞」講話的阿鬧。

照片中的阿鬧跪著，左手與「晚安小雞」的右手銬在一起，兩人空出來的另一隻手一起拉著一件胸口破洞的黑色T恤，疑似「晚安小雞」之前自稱在園區遭毆被扯破的衣服。阿鬧在照片中所穿的黑色愛迪達褲子過去在他的直播中多次出現。

柬國警方今晚表示，「晚安小雞」發布自導自演的造假影片，故意損害柬埔寨形象聲譽，從入境柬埔寨機場時便故意製造話題，故意引導網友對柬埔寨產生誤解。警方明天下午將召開記者會說明。

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