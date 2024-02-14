中國快艇逃避金門海巡追緝翻覆 2死

第九海巡隊今下午發現一艘中國籍船越界，隨即執行驅離，沒想到中國籍快艇在逃避查緝的過程中翻覆釀2死。圖／金門海巡隊提供

一艘中國籍「無船名」快艇 今天下午1點多，越界進入金門縣北碇島東方1.2浬海域捕撈，金門海巡隊執勤見狀立刻上前驅離，中國籍快艇因蛇行不慎翻覆，船上4人落海，經救起2人順利救活、2人則送醫不治。據了解，目前中國的泉州台辦也向金門縣政府關心了解此事，希望還原事件始末。

這起事件是金門海巡隊線上CP-1051艇在13時45分於金門縣北碇島1.2浬執行驅離勤務時，發現這艘中國籍快艇「無船名」越界捕魚，立即執行驅離作業，因快艇蛇行拒檢，雙方於追緝過程中4名中國船員不慎落海，其中2人自行游上海巡船艇，另2人被救起後皆無生命徵象。

據消息人士指出，這艘無船名屬高速快艇，外掛2台懸外機，速度可開到30-40節高速，大概從初三開始就陸續在北碇島與復國墩海域出沒，不少在地漁民都打電話通報海巡署，近日金門海巡隊才會在北碇島與復國墩一帶加強查緝。

據了解，這4名船員是在12點半左右從中國的圍頭一帶出發，4人都不是福建漁民，是四川跟貴州的內地人到福建打工，彼此並不熟悉，有傳言是春節受雇到北碇外海幫忙收網，中國泉州台辦也正在跟船東了解相關情況；並多次致電縣府相關人員了解關心意外發生始末。