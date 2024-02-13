我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1月CPI年升3.1% 高於預期 降息時機可能再延

連日密集審議 參院通過953.4億美元援烏以台法案

網紅「晚安小雞」獨闖柬埔寨詐騙區失聯 遭質疑造假

記者房荷庭／台北即時報導
直播主「晚安小雞」昨傳疑出在柬埔寨遭毆打。 圖／摘自晚安小雞直播
直播主「晚安小雞」昨傳疑出在柬埔寨遭毆打。 圖／摘自晚安小雞直播

台灣直播主「晚安小雞」（陳能釧）昨日晚間宣稱在柬埔寨的凱博園區開直播時，疑遭一名穿著迷彩褲人士發現後毆打，直播中斷後失聯，下午又直播。刑事局解析畫面，比對晚安小雞昨晚的長達1小時多的直播影片後，發現13:21分之處背景，與網路街景地圖對比，地點應為柬埔寨希努哈克市凱博園區旁廢棄的金水園區，而非凱博園區。對於外界質疑他自導自演，警方表示將持續關注。

晚安小雞昨晚直播時表示，他獨自在柬埔寨的凱博園區開直播，1小時後，他疑似遭人發現，轉身跑上樓梯逃跑，一會兒手機便摔落在地，影片傳來毆打聲，隨後一名身著迷彩褲的人士拾起手機，結束直播。

今天下午3時許，晚安小雞再次開直播並表示他遭人綁住，目前已經逃出來，這都是自作自受，哭喊想回家。刑事局表示，今天未接獲家屬報案，將會同外交部持續調查。

晚安小雞的妻子「愛婆」與今天凌晨直播落淚表示，找不到人。直播主「傑哥」則說，目前聯繫不上晚安小雞，他們都不清楚晚安小雞的確切行程，但行程是透過當地旅行社安排當地地陪，旅行社導遊是由他介紹，將請YouTuber「阿鬧」帶錢到柬埔寨了解狀況。

今天下午3時17分，晚安小雞再次在臉書直播，影片中衣衫襤褸、神色不安地在戶外奔跑，他聲稱手腳、脖子遭人綁在椅子上，直到建築物內裡面有數名持槍的人對他說了聲「Leave」，他就跑了5、6公里。影片尾聲，他蹲在路邊開直播錄影存證，直呼「想回家，不敢再來柬埔寨了，這是自作自受，不怪別人。」

網紅「四叉貓（劉宇）」今質疑晚安小雞涉作假。他說，比對街景地圖，發現晚安小雞似乎就在大馬路旁邊開直播，旁邊甚至有整排海灘渡假飯店，認為「感覺是個蠻安全的地方」；此外，他也質疑晚安小雞全身3、4千美金遭搶，攝影器材卻還在身上能直播的真實性。

臉書 YouTuber

上一則

撞衫楊瓊瓔 馬英九喜氣洋洋台中發龍年紅包袋

延伸閱讀

印度2政敵大和解 突變直播殺人…槍手連開5槍再自戕

印度2政敵大和解 突變直播殺人…槍手連開5槍再自戕
超級盃觀賽 華人奔舊金山市酒吧 或在家看直播

超級盃觀賽 華人奔舊金山市酒吧 或在家看直播
巴黎不友善 卡布里島太貴…網紅列5個歐洲絕佳旅遊景點 「美麗又安靜」

巴黎不友善 卡布里島太貴…網紅列5個歐洲絕佳旅遊景點 「美麗又安靜」
直播中辱罵自己的母親…網紅張美麗吃霸王餐、拍不雅片被逮

直播中辱罵自己的母親…網紅張美麗吃霸王餐、拍不雅片被逮

熱門新聞

台總統蔡英文與「陪沈團」逛大賣場年貨大街。(圖／台總統府提供)

超過10年沒逛大賣場 蔡英文買年貨 大驚「觀光客最愛買這個」

2024-02-11 09:27
陳致中深夜在臉書貼上自拍照，寫說「回家了，如一場夢」。(翻攝自臉書)

陳致中出獄 深夜發文：好久沒用手機 回家了如一場夢

2024-02-06 19:34
立法院長韓國瑜（右）上任後首場外賓接見，國民黨主席朱立倫（左）為嘉賓，兩人一同向媒體揮手致意。（本報系資料照片）

韓國瑜夠狠 沈富雄見一幕喊「EQ太高了」：什麼手段都懂

2024-02-07 23:16
(取自聯合影音網)

陳水扁兒子坐牢272天獲假釋 獄中表現良好 幫受刑人洗衣

2024-02-06 13:38
台交通部宣布，3月1日起解除「禁團令」，將開放台人組團赴中旅遊。（本報資料照片）

反制中國更改M503 台宣布「無限期暫停」組團赴中旅遊

2024-02-07 03:40
翁祖模(右)與翁倩玉兄妹從小感情好。(李政龍╱攝影)

翁倩玉的版畫X翁祖模的建築 翁家兄妹情深

2024-02-09 01:12

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥
飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡
紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」