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台灣公園沙堆埋女嬰遺體 生母與同居男友遭法辦

記者黃宣翰／台南即時報導
台南市警三分局偵辦女棄嬰案，將生母依殺人罪嫌法辦。圖／本報資料照片
台南市警三分局偵辦女棄嬰案，將生母依殺人罪嫌法辦。圖／本報資料照片

台南市安南區海佃路上一處兒童公園溜滑梯旁沙地，2月8日傍晚5點多有小朋友在玩沙時發現疑似娃娃嬰兒的頭，慌張地請母親察看後竟發現是已死亡女嬰，連忙報處警理；警方調閱監視器畫面查出女嬰是2月6清晨翁姓生母涉嫌將她埋在該處，昨天深夜循線帶回翁女，警詢後依殺人罪嫌移送南檢法辦，檢察官依涉案情節重大，今天向法院聲押中。

據了解，翁女（32歲）不知生下女嬰時是否活著，並不讓同居吳姓男友（30歲）知道此事，獨自一人埋下剛出生不久的女嬰並在沙地上疊了小石塊。吳男也不知同居女友生下女嬰，警詢後被依殺人罪嫌移送南檢偵辦，檢方偵訊後以3萬元交保候傳。

台南地檢署檢察官為查明女嬰死因和死亡時間，將在農曆春節節束後擇期解剖遺體。

警方調查，今年2月8日傍晚5點多，有名小朋友安南區海佃路上一處兒童公園溜滑梯旁沙地在玩沙時，發現疑似娃娃嬰兒的頭，慌張地請母親察看後，她竟發現是已死亡女嬰，馬上報警處理。

警方調閱路口相關監視器畫面查出，女嬰是2月6清晨翁姓生母涉嫌將她埋在該處，昨天深夜循線帶回翁女，警詢後依殺人罪嫌移送南檢法辦，檢察官依涉案情節重大，今天向法院聲押。

據悉，翁女和同居男友都是在工地工作的工人，從事鷹架工人，生活並不富裕。

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