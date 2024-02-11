陳其邁初二發紅包 透露高雄隱形富豪都在這參拜
大年初二，高雄市長陳其邁一大早來到田寮大南天福德祠發送龍年小紅包，他笑稱民眾內行有福氣，這間土地公廟擲筊乞龜相當靈驗，尤其今春高雄好彩頭連抱大獎。他說，民眾拿完紅包今晚可以試試手氣，而主委現場大聲疾呼民眾，支持陳其邁將來選總統，讓陳其邁意外笑了出來。
今天一早，有不少信徒來到田寮大南天福德祠祈福參拜，有民眾指出，每年市長都會來田寮大南天福德祠，所以今年在臉書確認陳其邁的行程後，清晨就攜家帶眷排隊在廟裡等待，準備領取龍年1元小紅包，象徵龍年好福氣。
「今年過年，只有除夕大年夜留給家人！」陳其邁說，春節連假每天都在各地發送龍年小紅包，祝福民眾。今天特地第一站陳其邁來到田寮區的大南天福德祠，替在地業者祈福生意興隆，讓高雄各項建設順利發展。
而在發放紅包錢，田寮大南天福德祠主委蕭愽文大聲疾呼，要民眾支持將陳其邁送入總統府，小插曲讓在場立委邱議瑩和陳其邁意外笑了出來。
陳其邁指出，田寮大南天福德祠這間土地公廟是高雄隱形富豪求發財的秘密基地，近來高雄仁武開出「1200萬大吉利」頭獎之後，前天左營也相繼開出「2000萬超級紅包」，茄萣有情侶中了200萬和一輛汽車，財神爺報到民眾不妨來田寮參拜沾沾喜氣。
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