我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文買年貨 大驚「觀光客最愛買這個」

特斯拉美國市場特定Model Y 限時降價1000元

陳其邁初二發紅包 透露高雄隱形富豪都在這參拜

記者古和純／高雄即時報導
陳其邁（左）大年初二來到田寮大南天福德祠發龍年小紅包給民眾。記者古和純／攝影
陳其邁（左）大年初二來到田寮大南天福德祠發龍年小紅包給民眾。記者古和純／攝影

大年初二，高雄市長陳其邁一大早來到田寮大南天福德祠發送龍年小紅包，他笑稱民眾內行有福氣，這間土地公廟擲筊乞龜相當靈驗，尤其今春高雄好彩頭連抱大獎。他說，民眾拿完紅包今晚可以試試手氣，而主委現場大聲疾呼民眾，支持陳其邁將來選總統，讓陳其邁意外笑了出來。

今天一早，有不少信徒來到田寮大南天福德祠祈福參拜，有民眾指出，每年市長都會來田寮大南天福德祠，所以今年在臉書確認陳其邁的行程後，清晨就攜家帶眷排隊在廟裡等待，準備領取龍年1元小紅包，象徵龍年好福氣。

「今年過年，只有除夕大年夜留給家人！」陳其邁說，春節連假每天都在各地發送龍年小紅包，祝福民眾。今天特地第一站陳其邁來到田寮區的大南天福德祠，替在地業者祈福生意興隆，讓高雄各項建設順利發展。

而在發放紅包錢，田寮大南天福德祠主委蕭愽文大聲疾呼，要民眾支持將陳其邁送入總統府，小插曲讓在場立委邱議瑩和陳其邁意外笑了出來。

陳其邁指出，田寮大南天福德祠這間土地公廟是高雄隱形富豪求發財的秘密基地，近來高雄仁武開出「1200萬大吉利」頭獎之後，前天左營也相繼開出「2000萬超級紅包」，茄萣有情侶中了200萬和一輛汽車，財神爺報到民眾不妨來田寮參拜沾沾喜氣。

陳其邁（左）大年初二來到田寮大南天福德祠發龍年小紅包給民眾。記者古和純／攝影
陳其邁（左）大年初二來到田寮大南天福德祠發龍年小紅包給民眾。記者古和純／攝影
陳其邁（左三）大年初二來到田寮大南天福德祠發龍年小紅包給民眾。記者古和純／攝影
陳其邁（左三）大年初二來到田寮大南天福德祠發龍年小紅包給民眾。記者古和純／攝影
陳其邁大年初二來到田寮大南天福德祠發龍年小紅包給民眾。記者古和純／攝影
陳其邁大年初二來到田寮大南天福德祠發龍年小紅包給民眾。記者古和純／攝影
陳其邁（前排左）大年初二來到田寮大南天福德祠發龍年小紅包給民眾。記者古和純／攝影
陳其邁（前排左）大年初二來到田寮大南天福德祠發龍年小紅包給民眾。記者古和純／攝影
陳其邁（左二）大年初二來到田寮大南天福德祠發龍年小紅包給民眾。記者古和純／攝影
陳其邁（左二）大年初二來到田寮大南天福德祠發龍年小紅包給民眾。記者古和純／攝影

臉書

上一則

台男和房東大吵一架 開2桶瓦斯嗆聲卻因太臭先落跑

延伸閱讀

紅髮艾德本周末高雄開唱 機場超寵粉畫面曝光

紅髮艾德本周末高雄開唱 機場超寵粉畫面曝光
陳金順接高雄榮總院長 拚醫學中心評鑑

陳金順接高雄榮總院長 拚醫學中心評鑑
綠派系重組 新南霸天浮現 英系可能轉型「邁盟」

綠派系重組 新南霸天浮現 英系可能轉型「邁盟」
輔選論功 綠：盧秀燕2028熱門人選

輔選論功 綠：盧秀燕2028熱門人選

熱門新聞

陳致中深夜在臉書貼上自拍照，寫說「回家了，如一場夢」。(翻攝自臉書)

陳致中出獄 深夜發文：好久沒用手機 回家了如一場夢

2024-02-06 19:34
立法院長韓國瑜（右）上任後首場外賓接見，國民黨主席朱立倫（左）為嘉賓，兩人一同向媒體揮手致意。（本報系資料照片）

韓國瑜夠狠 沈富雄見一幕喊「EQ太高了」：什麼手段都懂

2024-02-07 23:16
(取自聯合影音網)

陳水扁兒子坐牢272天獲假釋 獄中表現良好 幫受刑人洗衣

2024-02-06 13:38
台交通部宣布，3月1日起解除「禁團令」，將開放台人組團赴中旅遊。（本報資料照片）

反制中國更改M503 台宣布「無限期暫停」組團赴中旅遊

2024-02-07 03:40
韓國瑜30年前擔任立委照片曝光。圖／洪孟楷提供

韓國瑜、柯建銘30年前照曝光 與現在截然不同

2024-02-04 10:10
有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33

超人氣

更多 >
她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼

她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼
柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家
晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了

晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了
梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲
美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民