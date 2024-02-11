陳其邁初二發紅包 透露高雄隱形富豪都在這參拜

陳其邁（左）大年初二來到田寮大南天福德祠發龍年小紅包給民眾。記者古和純／攝影

大年初二，高雄市長陳其邁一大早來到田寮大南天福德祠發送龍年小紅包，他笑稱民眾內行有福氣，這間土地公廟擲筊乞龜相當靈驗，尤其今春高雄好彩頭連抱大獎。他說，民眾拿完紅包今晚可以試試手氣，而主委現場大聲疾呼民眾，支持陳其邁將來選總統，讓陳其邁意外笑了出來。

今天一早，有不少信徒來到田寮大南天福德祠祈福參拜，有民眾指出，每年市長都會來田寮大南天福德祠，所以今年在臉書 確認陳其邁的行程後，清晨就攜家帶眷排隊在廟裡等待，準備領取龍年1元小紅包，象徵龍年好福氣。

「今年過年，只有除夕大年夜留給家人！」陳其邁說，春節連假每天都在各地發送龍年小紅包，祝福民眾。今天特地第一站陳其邁來到田寮區的大南天福德祠，替在地業者祈福生意興隆，讓高雄各項建設順利發展。

而在發放紅包錢，田寮大南天福德祠主委蕭愽文大聲疾呼，要民眾支持將陳其邁送入總統府，小插曲讓在場立委邱議瑩和陳其邁意外笑了出來。