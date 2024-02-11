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美國網通基建大餅 台廠今年可望實質受惠

中央社台北11日電
台灣網通與光通訊零組件大廠可望在2024年受惠於美國政府所發布各項基建補助政策與相關計畫。（路透）
台灣網通與光通訊零組件大廠可望在2024年受惠於美國政府所發布各項基建補助政策與相關計畫。（路透）

從5G元年喊到低軌衛星，台灣網通廠一直未見爆發性成長，但業界認為，台灣網通與光通訊零組件大廠可望在2024年受惠於美國政府所發布各項基建補助政策與相關計畫。

研調機構集邦科技分析師王偉儒表示，從美國國家電信暨資訊管理局（NTIA）在2023年10月，發布各州「寬頻公平、接取與部署（BEAD）計畫」初步提案，加上NTIA從公共無線供應鏈創新基金（Public Wireless Supply Chain Innovation Fund）共15億美元的開放性無線接入網路（O-RAN）預算中，首輪進行O-RAN技術節能、設備互通性及O-RAN頻譜共享測試驗證，可望帶動台灣廠商在網通設備出貨量。

王偉儒說，美國基建補助項目主要涵蓋O-RAN、光纖設備基礎建設、固定無線存取網路設備（FWA）等。首先，從O-RAN領域來觀察，在O-RAN補貼政策及乾淨網路趨勢下，預計主要電信巨擘對O-RAN相關設備需求上升，其中以室內型遠端射頻模組（O-RU）需求較為顯著，可望帶動啟碁、明泰與台揚等傳統網通大廠O-RU硬體設備拉貨動能，預期2024年會小量出貨。

從光纖、固定無線存取網路設備（FWA）領域來看，王偉儒認為，因寬頻公平、接取與部署計畫（BEAD）主要透過強化偏遠地區光纖網路，可望提升台灣主要光通訊大廠在光通訊傳輸與接收模組出貨。

同時，電信巨擘AT&T陸續在美國加速部署旗下AT&T Internet air固定無線存取網路設備服務，隨相關需求上升，可望帶動相關台灣網通大廠的室內FWA路由器出貨比重。

DIGITIMES研究中心指出，進入5G世代後，能否以O-RAN架構作為封閉式專用設備網路的替代方案，一直是電信設備產業的熱門議題，尤其中美地緣政治競爭趨於白熱化，更牽動電信級設備市場版圖變化。

另外，矽光子題材在網通產業發展受到矚目，法人指出，台廠受惠微軟（Microsoft）資料中心擴建需求，加上400G ZR4光收發模組使用量成長，可望帶動網通廠業績。

萬寶投顧董事長朱成志表示，美國因為去中化，台廠一定有機會掌握美國網通基礎建設商機，因為除了台廠沒有其他廠商可以供應所需；市場看好美國網通基礎建設、低軌衛星、矽光子帶給台廠的商機，都屬提升網路通訊規模的產品。

朱成志說，美國基礎建設有政府資金的挹注，當然市場大餅可期，低軌衛星目前僅限馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）計畫較成熟，台廠相關供應鏈才可受惠；至於矽光子技術關鍵在於台積電的晶片開發，其他下游廠商股價被炒得火熱，其實只是其中配合的一小部分。

他指出，矽光子技術層次高，網路通訊傳輸量更大，是透過人工智慧（AI）提供雲端資料中心串接應用的光通訊技術領域，台積電跨入市場後，帶來新的商機。

台積電 AT&T 供應鏈

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