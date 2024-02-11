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賴清德桃園參香發福袋 民眾擠爆高喊「你好帥」笑出來

記者周嘉茹／桃園即時報導
民眾早早排隊領取賴清德(左二)發放的龍年福袋求喜氣，大家都相當開心，現場氣氛熱鬧。(記者周嘉茹／攝影)
民眾早早排隊領取賴清德(左二)發放的龍年福袋求喜氣，大家都相當開心，現場氣氛熱鬧。(記者周嘉茹／攝影)

台副總統賴清德今大年初二連跑桃竹苗6宮廟參香，下午前往桃園市平鎮區褒忠祠、桃園區景福宮祈福並發放限量1元福袋，大批民眾到現場排隊，廟裡廟外全被人潮淹沒，場面相當熱鬧，賴清德也祝福桃園「四時無災、八節有慶」，龍年行大運。

賴清德今下午近3點，在行政院副院長鄭文燦、多位民進黨籍民代們陪同下抵達平鎮褒忠祠，現場有許多民眾為了拿到福袋，中午就到廟裡排隊沾喜氣。對此賴清德向大家致意，今向義民爺拜年，恭賀義民爺新年快樂、神威顯赫、香火鼎盛，盼保佑國泰民安、風調雨順，也保佑桃園四時無災、八節有慶，也保佑國運昌隆和百業興隆，每個人都新年快樂、事事如意，龍年行大運。

隨後賴清德約4點30分趕往下場桃園區景福宮，現場同樣擠滿眾多民眾，一下車群眾就大聲高喊「總統好！」還有人直呼「你好帥！」讓賴清德不禁笑出來。眾人齊聚廟裡持香參拜，祈求開漳聖王保佑台灣，新的一年事事順心。

賴清德說，感謝開漳聖王保佑這場總統立委大選，能夠平安順利成功，同時感謝父老鄉親鼎力支持，不僅對他的支持，也對民進黨5加1位立委候選人的支持，感激不盡。祈求開漳聖王大展神通，保佑台灣國泰民安、風調雨順，未來將與副總統蕭美琴、國會及社會各界共同努力，讓台灣國富民強，讓社會愈來愈安定，人民愈來愈幸福。

現場有許多民眾為了拿到賴清德發放的福袋，中午就到廟裡排隊，沾沾新年喜氣。(記者周...
現場有許多民眾為了拿到賴清德發放的福袋，中午就到廟裡排隊，沾沾新年喜氣。(記者周嘉茹／攝影)
賴清德(前排左二)說，感謝開漳聖王及義民爺保佑這場總統立委大選能夠平安順利成功，...
賴清德(前排左二)說，感謝開漳聖王及義民爺保佑這場總統立委大選能夠平安順利成功，同時感謝父老鄉親鼎力支持。(記者周嘉茹／攝影)
賴清德(中)在行政院副院長鄭文燦(前排右二)、多位民進黨籍民代們陪同下抵達平鎮褒...
賴清德(中)在行政院副院長鄭文燦(前排右二)、多位民進黨籍民代們陪同下抵達平鎮褒忠祠祈福。(記者周嘉茹／攝影)

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