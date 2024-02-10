「被政治耽誤的歌手」 賴清德與蕭美琴飆歌、拍MV

民進黨籍正副總統當選人賴清德（左）、蕭美琴（右）日前拍攝賀年定裝照，手持汪喵斗方，貓派狗派都顧及。（中央社╱民進黨提供）

民進黨 主席暨總統當選人賴清德 、副總統當選人蕭美琴，日前與董事長樂團合唱並拍攝MV，兌現競選期間所提，IG粉絲破20萬就要唱歌的承諾；董事長樂團吉他手兼主唱吳永吉笑稱，賴清德是「被政治耽誤的歌手」。

賴清德在這次總統競選過程，曾透過Instagram社群企劃「借問賴答」，邀請網友、粉絲當一日小編，發揮創意提出有趣的企劃構想；其中一項祭品文就是他的官方Instagram若破20萬追蹤，就要為粉絲獻唱一曲。

如今賴清德IG的粉絲數已突破20萬，他也兌現承諾，更加碼與蕭美琴同框拍攝MV。

這次拍攝的MV是競選期間人氣歌曲「美德贏台灣」，也是吳永吉特別為「美德配」所譜寫的應援曲，在選舉期間大獲好評，成為賴清德兌現與粉絲承諾的獻唱首選。

錄音過程中，吳永吉多次稱讚賴清德的唱功。吳永吉表示，過去樂團成員們錄音至少都要花費半天以上時間，沒想到這次與賴清德合唱只錄了兩次便可收工，他笑稱賴清德是「被政治耽誤的歌手」。

MV拍攝現場，賴清德與蕭美琴大展歌喉，兩人隨著輕快的旋律擺動身體，幽默互動，MV導演大讚兩人輕鬆可愛。

賴清德說，有看到蕭美琴多年前參加電視節目高唱「春天的花蕊」一曲，歌聲非常好聽，今天終於可以與本尊合唱。最後，賴清德與蕭美琴模仿「Rocker手勢」，對著鏡頭拜年，祝福民眾新年快樂、龍年平安。