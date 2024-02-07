我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

一洲焦點／國會2黨機關算盡、中國不再是美第1大進口國

組團赴陸突襲喊卡「年夜飯吃不下」台業者喊要賴清德說明

記者周彥妤／台北即時報導
台北街景示意圖。圖／本報資料照片
台北街景示意圖。圖／本報資料照片

交通部觀光署今原訂宣布組團赴陸旅遊方案，卻突轉彎稱因中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，請旅行業即起停止招攬前往中國大陸旅行團。優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，相信一定是在陸委會或更高層的總統府，才會有這項指令，目前能解決的只有準總統賴清德，希望他盡快說明。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，業者事前根本不知，現在也沒法統計多少團受影響，政府言而無信「太爛了」，還挑在過年前一天，讓業者沒辦法因應，「要去丟雞蛋也沒辦法」。

蕭博仁批評，乾脆政府宣布所有台灣民眾不得去大陸，「憑什麼剝奪旅行社工作權，很多業者打電話來罵得很難聽，這種不合理的事，不排除年後會有行動。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽也表示，過年前一天下午，政府突然宣布6月之後不能發團去大陸，以及即日起停止招攬業務，突襲式宣布讓業者非常錯愕難過，甚至「年夜飯可能也吃不下」。

李奇嶽批評，這幾個月業者相關廣告宣傳，等於白做工，且未來在6月後到底是怎樣情況也不清楚，520就是新舊政府交替，希望賴總統能針對6政策盡快說明清楚。

至於6月1日後不能出團的旅客，他表示，若有報名、繳錢，因為政府規定不能出團，就依照旅遊契約第14條，扣除行政規費、簽證護照等，全額退款，這部分，6月1日收的旅客應該不多，損失不會很嚴重，但重點是好不容易有相關生意開始能做，突然又喊停，這樣的政策，讓業者非常難過，既震驚又氣憤，不知這年要怎麼過！

中華民國 賴清德 觀光

上一則

新聞評論╱為馬英九說幾句公道話

下一則

瘦肉精哪裡來？全台僅1廠進口…1克3萬美元 比黃金鑽石貴

延伸閱讀

新聞評論／賴清德、柯文哲「出賣」 國會淪政治交易所

新聞評論／賴清德、柯文哲「出賣」 國會淪政治交易所
新聞評論／賴清德組「扁政府2.0」前 別忘6成反對民意

新聞評論／賴清德組「扁政府2.0」前 別忘6成反對民意
王義川進立院？綠營：牽動賴清德人事布局

王義川進立院？綠營：牽動賴清德人事布局
新科立委報到 謝龍介撐粉紅「真愛」賴清德傘

新科立委報到 謝龍介撐粉紅「真愛」賴清德傘

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
陳致中深夜在臉書貼上自拍照，寫說「回家了，如一場夢」。(翻攝自臉書)

陳致中出獄 深夜發文：好久沒用手機 回家了如一場夢

2024-02-06 19:34
韓國瑜30年前擔任立委照片曝光。圖／洪孟楷提供

韓國瑜、柯建銘30年前照曝光 與現在截然不同

2024-02-04 10:10
(取自聯合影音網)

陳水扁兒子坐牢272天獲假釋 獄中表現良好 幫受刑人洗衣

2024-02-06 13:38
民眾黨主席柯文哲2日出席民眾黨國會助理研習營，駁斥國會龍頭選舉的「電話門」爭議。（記者余承翰／攝影）

柯文哲駁主動喬國會龍頭白綠合作 醫界大老打臉

2024-02-03 01:30

超人氣

更多 >
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
12星座誰最愛用錢衡量感情？金牛物欲強、射手差很大

12星座誰最愛用錢衡量感情？金牛物欲強、射手差很大
加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...
每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀
矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注