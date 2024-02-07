組團赴陸突襲喊卡「年夜飯吃不下」台業者喊要賴清德說明

台北街景示意圖。圖／本報資料照片

交通部觀光 署今原訂宣布組團赴陸旅遊方案，卻突轉彎稱因中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，請旅行業即起停止招攬前往中國大陸旅行團。優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，相信一定是在陸委會或更高層的總統府，才會有這項指令，目前能解決的只有準總統賴清德 ，希望他盡快說明。

中華民國 旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，業者事前根本不知，現在也沒法統計多少團受影響，政府言而無信「太爛了」，還挑在過年前一天，讓業者沒辦法因應，「要去丟雞蛋也沒辦法」。

蕭博仁批評，乾脆政府宣布所有台灣民眾不得去大陸，「憑什麼剝奪旅行社工作權，很多業者打電話來罵得很難聽，這種不合理的事，不排除年後會有行動。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽也表示，過年前一天下午，政府突然宣布6月之後不能發團去大陸，以及即日起停止招攬業務，突襲式宣布讓業者非常錯愕難過，甚至「年夜飯可能也吃不下」。

李奇嶽批評，這幾個月業者相關廣告宣傳，等於白做工，且未來在6月後到底是怎樣情況也不清楚，520就是新舊政府交替，希望賴總統能針對6政策盡快說明清楚。

至於6月1日後不能出團的旅客，他表示，若有報名、繳錢，因為政府規定不能出團，就依照旅遊契約第14條，扣除行政規費、簽證護照等，全額退款，這部分，6月1日收的旅客應該不多，損失不會很嚴重，但重點是好不容易有相關生意開始能做，突然又喊停，這樣的政策，讓業者非常難過，既震驚又氣憤，不知這年要怎麼過！