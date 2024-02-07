我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

一洲焦點／國會2黨機關算盡、中國不再是美第1大進口國

新聞評論╱為馬英九說幾句公道話

高永光／考試院前副院長
前總統馬英九。本報系資料照
前總統馬英九。本報系資料照

被認為是創造「九二共識」的總統府前秘書長蘇起，為其新書「美中對抗下的台灣選擇」發表，接受廣播專訪，訪問中他提及前總統馬英九的領導與管理，批評馬前總統憂讒畏譏，遇到挫折就讓步，識人不明，以及沒有為國民黨培養人材，造成人才斷鏈。

蘇起兄在總統府任職時，因職務關係，應該能夠對馬總統近身觀察，這些批評也許有事實依據，但也許是蘇起從自己的角度去評斷。如果媒體報導屬實，筆者建議蘇起兄是否能夠真正從領導與管理的角度去論斷馬總統；如果媒體報導有斷章取義，不完全是蘇起兄論點的正確意思，應該出面澄清。

首先，先從「視人不明」講起，蘇起兄以馬任命賴幸媛為例，認為賴的理念與馬不合，不會執行馬的大陸政策，還私下和蔡英文來往，認為這是馬任內人事上最大敗筆。其實，馬任命賴幸媛後國民黨內駡翻天，當時總統府副秘書長高朗立刻約我在大安路的日式料理餐廳見面，諮詢我的意見。我沒有問是不是馬總統要高朗來諮詢我，但高朗如果沒有覺得不妥，不會立即找我提供意見。

事實上高朗不是單獨問我賴幸媛的任命，而是那一波人事發布包括教育部長鄭瑞城。當時，我告訴高朗賴做陸委會主委不會出事，因為上頭有國安會，下頭實際推動的是海基會，賴的任命，可以表現出馬政府搞大陸政策的不是清一色「急」統派（我相信這和馬後來提出「不統不獨不武」及「任內不會和大陸進行統一的談判 」有關）。因此，任命賴不是最大敗筆；反而鄭瑞城做教育部長，政大人駡翻天，因為鄭被認為是綠的，果然他對陸生來台一拖再拖，中正紀念堂「自由廣場」一案從來不想改正。

蘇起兄說馬總統「憂讒畏譏」，在用人上「棄車保帥」，這是國民黨的老毛病，兩蔣時代對於不用的人會有安排或補償，叫人下台會給當事人「華麗的轉身」，到李登輝時代「順我者生 ，逆我者死」，結果輸給陳水扁，從此一蹶不振。為了保住執政權，馬先生用人是有潔癖，但這是不是完全可以拿來批評他憂讒畏譏，我是有點保留。

其實馬先生任內也培養了不少人才，像蘇起兄任國安會秘書長，如果不是最適任，當時沒有人敢說自己適任。朱立倫如果沒有被提拔擔任行政院副院長，可能也沒有後來的主席位子；江啟臣固然有老台中縣地方勢力的底氣，但新聞局長的歷練，到現在他還常掛在嘴邊。羅智強沒有被馬先生賞識，以及他自己的努力，怎麼可能成為現在老K的「空戰天王」；而「空戰女王」徐巧芯，更是在馬先生辦公室擔任過發言人。說馬先生造成國民黨人才斷鏈，有些苛責。國民黨人才培養有一套機制，是李登輝毀掉的！當然馬執政時沒有系統性地重建，他是要負責。

至於馬先生在管理上被人詬病的，不外他注意小節，喜歡管些瑣碎之事，謠傳他連總統府廁所衛生紙用量及水龍頭出水量他都管。其實這要看從什麼角度上看管理，所謂「見微知著」，主管連小地方都管不好，那能治理大事？「治大國如烹小鮮」其實就是要領導者不能忽略小事。已去世前救國團老主任宋時選先生，每到團裡活動現場就親自去撿菸頭，看廁所乾淨不。我親自問他說人家會批評你太挑剔，他笑笑說：「子帥以正，孰敢不正？」

其實和馬先生談事情，尤其是當他的下屬是很辛苦的，因為他是哈佛博士，要和他爭辯，需要做好準備。他當黨主席時，並不贊成「募兵制」，他說他看到的民調過半數都不贊成。我跟他爭辯說：「主席你看到的是以台灣民眾為母體的民調，要不要做定層抽様，看看16歲到25歲年輕人的民調？」因為當時年輕人都認為義務役浪費人生，後來他也接受募兵制。

我最記得的是2016年他卸任前半年，就在農曆年前半個多月，他很強烈的要求考試院要「立即」通過180位以上高階警官的職等1到2階。剛好伍錦霖院長奉派出使布吉納法索總統就職典禮，我代理院長，他打電話給我要我立刻召開會議通過。當然，他強調考試院依憲法獨立運作，他只是以總統身分協調行政院和考試院之間的事。我告訴他這樣子叫「坐地升官」，而且180多位高階警官立即升官，8萬警察大軍反而會批評他，加上19位考試委員有一半以上已經對我表達不同意的意見。我們爭辯了至少5分鐘以上，後來他掛我電話。從朋友立場講，我覺得沒有照他意思辦心中頗難過，但從官制官規的公平性來講，我覺得我的堅持是對的，雖然馬先生主張的理由也很有道理，即全國政務官的比例是2%，但高階警官（警監）的比例是0.2%。後來總統府秘書長和副秘書長，加上考試院銓敘部長及我，還開了一、二次非正式協調會，但考試院的堅持，馬總統也尊重。對我個人，也沒記「仇」。

領導與管理在政治學和管理學上其實有很深奧的理論，以及實際運作上的策略、方法及技巧。在論定像總統這樣的領導角色，也許需要更深層的分析，可能比較中肯。蘇起兄個人對馬總統的論斷，也許出自他個人很深的感受，但我認為應該多從各種不同事件及角度去論斷，不知蘇起兄以為然否？(轉載自聯合新聞網「專家之眼」)

國民黨 民調 教育部

上一則

台糖瘦肉精風波 王必勝重申台中當初應審慎評估

下一則

組團赴陸突襲喊卡「年夜飯吃不下」台業者喊要賴清德說明

延伸閱讀

美國因素、安全考量 蘇起：蔡登太平島可能性很小

美國因素、安全考量 蘇起：蔡登太平島可能性很小
蘇起新書談馬王政爭 「馬英九任內最失策」

蘇起新書談馬王政爭 「馬英九任內最失策」
蔣經國逝世36周年 馬英九投票前回大溪謁陵

蔣經國逝世36周年 馬英九投票前回大溪謁陵
綠攻「信習論」 馬：賴清德要與習晚餐 沒互信能吃成？

綠攻「信習論」 馬：賴清德要與習晚餐 沒互信能吃成？

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
陳致中深夜在臉書貼上自拍照，寫說「回家了，如一場夢」。(翻攝自臉書)

陳致中出獄 深夜發文：好久沒用手機 回家了如一場夢

2024-02-06 19:34
韓國瑜30年前擔任立委照片曝光。圖／洪孟楷提供

韓國瑜、柯建銘30年前照曝光 與現在截然不同

2024-02-04 10:10
(取自聯合影音網)

陳水扁兒子坐牢272天獲假釋 獄中表現良好 幫受刑人洗衣

2024-02-06 13:38
民眾黨主席柯文哲2日出席民眾黨國會助理研習營，駁斥國會龍頭選舉的「電話門」爭議。（記者余承翰／攝影）

柯文哲駁主動喬國會龍頭白綠合作 醫界大老打臉

2024-02-03 01:30

超人氣

更多 >
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
12星座誰最愛用錢衡量感情？金牛物欲強、射手差很大

12星座誰最愛用錢衡量感情？金牛物欲強、射手差很大
加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...
每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀
矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注

矽谷工程師殺妻案／陳立人出院入獄 除夕提審引關注