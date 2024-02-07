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台教練性侵小球員長達10年 校園安全2死角讓他得逞

記者江良誠／南投即時報導
圖／本報系資料照片
圖／本報系資料照片

南投縣黃姓國小棒球教練，涉嫌對小球員猥褻、性侵，時間長達10年以上、至少十多名學童受害。家長指控教練早有猥褻、性侵球員記錄，學校依舊聘用導致更多學生受害，校方卻表示不知情。學者認為，這暴露校園防性侵害兩盲點，一是性平教育未落實，學童遭侵害不敢聲張，二是未要求教師避免和學生非公開場所單獨相處，給了狼師可趁之機。

據了解，黃姓教師執教多年，因為熱愛棒球擔任球隊教練，多次出賽獲獎。他曾自述，將小球員當成自家孩子，除了要求球技和訓練外，更關心球員的生活狀況，甚至半夜會巡視球隊，幫球員蓋被子，他還因此獲得杏壇芬芳獎。

但家長指控，黃姓教師早年便有猥褻、性侵球員紀錄，受害學童和家長同意和解，沒想到他故態復萌，繼續對小球員伸出狼爪，作案時間至少10年，被害小球員至少十多人以上。可惜的是，校方竟然繼續聘用這樣的狼師，才讓其他學童繼續受害。

國立彰化師範大學輔導與諮商學系教授郭麗安說，兒童在發展階段，不清楚人際互動關係，對老師、教練要求單獨相處或碰觸身體很難抗拒，為此，教育部要求學校務必落實性平教育，讓學生清楚知道哪些行為不恰當，並向其他教師或校方反映，以免身體權受侵害。

這名棒球教練涉案時間長達十年、受害學生人數眾多，狼師對兒童誘騙時，常會使用權力與師生身分關係，以不同形式加害學童，都有徵兆可循。經常與個別學生獨處就是其一，校方如果主動詢問學生，應能及時發現教練有不當行為。

另外，學生如果確實瞭解性平教育，在教練碰觸身體私密部位、或以言語暗示性行為時，學生就會主動告知其他老師或校方，不至於受害後只能忍氣吞聲，甚至擔心家長、學校知曉。教練涉案時間長達十年，都沒學生敢聲張，更讓教練為所欲為。

郭麗安說，教練和球員的關係，比一般師生更緊密，有的教練為學生傾注心力，培育運動人才，更因此，不能讓少數狼師惡行，導致師生關係變調。學校應明確規範，避免教練和個別學生獨處，教練因教學碰觸學生身體也應事先說明，某些身體部位更不能碰觸，就如醫師避免單獨觸診病患私密部位或要求病患單獨脫衣檢查身體，只有落實性平規定，才能保護學童安全。

教育部

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