快評／兩岸問題拿旅遊業者祭旗 交通部的話能信嗎？

原定3月1日開放的台灣赴中國旅遊團，交通部觀光署7日突然緊急喊停，讓旅遊業者錯愕不已。圖／本報系資料照

據內部人士透露，2月6日下午觀光 署還在開會研擬3月1日實施的開放台灣赴旅行團實施辦法，7日卻緊急喊停。不到一天之內政策急轉彎。旅行業者表示，政府政策前後不一，各部門間措施混亂，不僅未協助業者恢復生計，兩岸一有變化立即拿旅行業祭旗，令業者心寒。

去年11月4日，交通部長王國材表示，將在今年春節前正式宣布，3月1日起開放台灣民眾可以組團前往中國旅遊，台灣的旅行社也可以接待來台的中國旅遊團。當時，王國材還信誓旦旦說，「不管大陸開不開放，我們都會先開放」。

1月31日，觀光署長周永暉也曾公開表示，預計下周就會發布詳細的實施辦法告訴各旅行社，並以每天2,000人當參考上限值。對於兩岸再度因M503航路產生糾紛，可能讓中國遊客市場更加悲觀，周當時還表示，今年1,200萬外籍客來台的目標不變，會加強新南向市場的攬客。

交通主管機關官員的話言猶在耳，2月7日就生變化。而且還以中國未善意回應我方開放、M503航路兩項因素為由，令旅遊業者錯愕不已。

內部人士透露，觀光署已經擬定台灣赴旅行團實施辦法，直到2月6日下午還在做最後定稿，7日就驟然翻盤。「這顯然不是觀光署，甚至交通部能夠決定的事。」

旅遊業者表示，不管是中國未開放中國旅遊團來台、M503航路，主管機關都事先知情，政策不應該昨是今非，「去年11月告知業者可以攬客組團，等業者組好團和顧客簽完合同，切完機票（年度），又緊急喊停，這中間的標準在哪裡？」「若今年3月至5月可以去，那為何6月1日起又不能去？」令業者大惑不解。

「老是拿旅行業當政治思考的代罪羔羊，很不應該！」資深業者表示，兩岸關係若有變化，政府主管部門應有計劃、有本事去因應；而不是稍有風吹草動就打自家小孩給對岸看。民進黨 政府一直說重視和對岸交流、想和對岸對話，在做法上卻完全背道而馳。而且對政府各部門間步調不一，業者深感失望。

而交通部官員公開講的話、做的承諾，一再被上級打臉，以後交通部的話，業者還能信嗎？