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急轉彎 反制中國更改M503 台赴中禁團令解除喊卡：即起停招

記者周湘芸／台北即時報導
台交通部宣布，3月1日起解除「禁團令」，將開放台人組團赴中旅遊。（本報資料照片）
台交通部宣布，3月1日起解除「禁團令」，將開放台人組團赴中旅遊。（本報資料照片）

台交通部先前宣布，今年3月1日起解除「禁團令」，將開放台組團赴中旅遊。不料，觀光署原訂今公布詳細執行方案，卻突然轉彎稱「因中國迄今未就中客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式」，請旅行業即日起停止招攬前往中國之旅行團。

當前台有限制旅行業組團赴中旅遊的「禁團令」，中國也禁止旅客來台旅遊。交通部去年底宣布，今年3月將開放台組團赴中旅遊，依每天2000人次當參考上限值，但還是會按照業者實際攬客情形彈性調整，強調「不會讓旅行業者有超賣情形」。

觀光署今卻突然宣布，為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，並原規畫於今年春節後恢復台人赴中團體旅遊，然因中國迄今未就中客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全。考量情勢變更及旅運安全等因素，原規畫作業將不再進行，請旅行業即日起停止招攬前往中國之旅行團。

觀光署表示，衡量政府原期待於春節後恢復台人赴中團體旅遊，然環顧當前情勢，不利於台人赴中，尚非恢復台方旅行社組團赴中之時機。惟去年8月24日陸委會會同交通部公布相關規畫，迄未改變，仍呼籲中國方面能夠改變對台方態度，䆁出善意，儘速開放中客來台團體旅遊，以落實恢復兩岸團體旅遊交流之政策。

觀光署表示，針對部分旅行社已招攬成團、出發日期在今年3月1日至5月31日間的團體，為保障旅行業與旅客消費權益，仍可出團。6月1日之後的團體不能出團，請旅行社切勿再攬客，以避免衍生旅遊糾紛。

觀光

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