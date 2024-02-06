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陳致中出獄 深夜發文：好久沒用手機 回家了如一場夢

記者王昭月／高雄7日電
陳致中深夜在臉書貼上自拍照，寫說「回家了，如一場夢」。(翻攝自臉書)
陳致中深夜在臉書貼上自拍照，寫說「回家了，如一場夢」。(翻攝自臉書)

去年因洗錢、偽證等罪到高雄二監服刑的前高雄市議員陳致中，昨晚獲台灣高等法院裁准假釋出獄，由妻子黃睿靚開車接回，結束272天蹲苦窯的日子，能回家團圓過年，深夜他在臉書發文指「回家了，如一場夢」。

陳致中在農曆春節前夕申請假釋通過，昨晚出獄返家，他深夜在臉書貼上自拍照，寫了「回家了，如一場夢。晚安；好久沒有用手機了，還有點卡卡的」，不少網友留言替他加油打氣。

陳致中因涉洗錢及偽證等罪定讞，台灣高等法院裁定應執行1年2月，他在去年5月11日入監服刑至今，矯正署今年2月5日核准他的假釋案，高雄二監昨天下午5點30分許收到高院保護管束令後放人，陳致中晚間8點多拎了兩袋書籍，步出監獄返宣家，面對媒體僅回覆「謝謝」。

高雄第二監獄表示，全案因台灣高檢署查黑中心、最高檢察署特別偵查組（均已裁撤）先後起訴陳水扁所涉國務費案、南港展覽館案、龍潭購地案及洗錢案；案經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定。

矯正署則發布新聞稿說明，歲末年終，闔家團圓是高牆內受刑人心中最企盼的願望，為落實人道關懷，春節前夕援例加速審核假釋，由檢察機關聲請保護管束裁定並核發釋放命令。

監獄 臉書 高院

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