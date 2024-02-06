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台海軍陸戰隊遺失手槍竟以模型槍充數 2軍官遭彈劾

記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院今天表示，海軍陸戰隊新訓中心遺失手槍，指揮官卻默許所屬營長、連長共謀以仿真模型槍偽充真槍，嚴重傷害國軍形象，監察院以13票全票通過，彈劾指揮官潘東昇上校及第2營營長林家葳中校。本報系資料照
監察院今天表示，海軍陸戰隊新訓中心遺失手槍，指揮官卻默許所屬營長、連長共謀以仿真模型槍偽充真槍，嚴重傷害國軍形象，監察院以13票全票通過，彈劾指揮官潘東昇上校及第2營營長林家葳中校。本報系資料照

監察院今天表示，海軍陸戰隊新訓中心遺失手槍，指揮官卻默許所屬營長、連長共謀以仿真模型槍偽充真槍，嚴重傷害國軍形象，監察院通過監委王美玉、賴鼎銘、郭文東提案，以13票全票通過，彈劾指揮官潘東昇上校及第2營營長林家葳中校，移送懲戒法院審理。

海軍教準部陸戰隊新訓中心第2營在前年3月5日至18日期間辦理新式教育召集，卻於同年2月7日至3月4日執行該次教育召集任務整備期間，不慎遺失一把45手槍。指揮官潘東昇為隱匿案情，默許所屬營長林家葳及其他4位連長共謀集資購買仿真模型槍，偽充真槍混儲於械庫中，均未向上呈報。

查案監委指出，潘東昇於發現所屬第2營遺失1把45手槍情事，在得知並確認槍枝短少後，卻未依規定於獲悉案況起30分鐘內逐級回報國防部列管，且為隱匿丟槍責任，默許所屬營長、連長集資購買以仿真模型槍偽充真槍混儲於械庫中之違法作為，企圖共同掩飾丟槍疏失，又在新任營長交接點交時因發現槍枝有異，向被彈劾人潘東昇反映時，反遭斥責，僅在交接清冊註記槍枝有異，繼續隱匿槍枝遺失以及以假槍冒充真槍混儲於械庫之案情。

查案監委表示，潘東昇所為，涉觸犯陸海空軍刑法為軍事上虛偽之命令、通報或報告、刑法公務員登載不實、國軍械彈爆材管理指導要綱及海軍械彈爆材管理之相關規定，違失情節重大。

查案監委指出，林家葳於得知所屬45手槍遺失後，未依規定於獲悉案況起30分鐘內逐級回報國防部列管，且發動所屬於營區內遍尋不著後，為隱匿丟槍實情，與所屬4位連長共同謀畫集資購買仿真模型槍，由他挑選其中1把，再由所屬連長偽刻槍枝序號，偽充真槍放入械庫中，魚目混珠以共同隱匿丟槍疏失，違失情節重大。

查案監委表示，被彈劾人潘東昇及林家葳二人所為，除違反陸海空軍刑法、刑法及公務員服務法之規定外，也嚴重傷害國軍形象及政府信譽，為整飭官箴，並杜絕僥倖，確有予以懲戒必要。

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