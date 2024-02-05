關公也不答應…大馬2女赴台進香 行李藏172萬美元海洛因

２名馬來西亞籍女子赴台進香，卻分別在行李夾層中，藏放近11公斤海洛因、估計市價至少5400萬元。（記者陳恩惠／翻攝）

馬來西亞籍女子CHAN HOOI LAN（譯音陳慧蘭）、LOW SHIRLY（譯音劉雪莉）聲稱為全東南亞 最高關公神像慕名來台進香，卻分別在行李夾層中，藏放近11公斤海洛因、估計市價至少5400萬元(約合172.3萬美元)，一入境就遭航警局、桃園市調處分別攔截，桃園地檢署近日依運輸一級毒品 、懲治走私條例等罪將她們起訴，運輸海洛因最高可處死刑或無期徒刑，若2人仍於法院審理時自白，將獲減刑，未來有罪定讞後，須在台灣坐完牢再驅逐出境。

起訴指出，35歲陳女與31歲劉女明知海洛因是我國公告管制一級毒品，也是懲治走私條例中公告的管制進出口物品，卻於去年11月上旬，與真實姓名不詳的A男聯繫，對方以提供免費來台旅遊、事成後，陳女可獲馬來西亞令吉1萬5000元（約合3158美元）、劉女則可獲馬來西亞令吉3000元（約合632美元）的後謝，利誘陳、劉女幫他夾帶毒品來台。

去年11月15日，A男在馬來西亞吉隆坡Orange Premier Hotel，將二份各為淨重5402.35公克的海洛因毒品，分別藏放至2個行李箱的夾層，再將行李箱交給陳慧蘭和劉雪莉，計畫等她們抵達台灣後，由陳慧蘭聯繫台灣貨主取貨。2女搭乘隔天下午1點多的全亞洲航空D7-372號班機，自吉隆坡起飛前往我國，並於當天晚上6時30分抵桃園國際機場時，為警調人員察覺上開託運行李箱有異，會同財政部 關務署台北關查緝人員共同開箱檢驗，當場查獲託運行李箱內夾藏毒品。

檢方認為，被告CHAN HOOI LAN、LOW SHIRLY所為，均觸犯懲治走私條例第2條第1項私運管制物品進口、毒品危害防制條例第4條第1項運輸第一級毒品等罪嫌。另被告於偵查中自白，如於審判中亦為自白，建請法官依毒品危害防制條例第17條第2項規定，減輕其刑。