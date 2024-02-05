台立院20年來農曆年最早開議日 傅崐萁：國民黨準備好了

國民黨團總召傅崐萁表示，第一次朝野協商的兩個議題都在韓國瑜調解下完成，三黨團在半小時的時間充分溝通，決定於2月20日開議，這也是過去20年來最早的開議日，在農曆年初十一。記者張睿廷／攝影

立法院新會期首次朝野協商，三黨達成共識，確定在2月20日開議。國民黨 團總召傅崐萁表示，第一次朝野協商的兩個議題都在韓國瑜 調解下完成，三黨團在半小時的時間充分溝通，決定於2月20日開議，農曆正月十一日開議也是過去20年來農曆年後最早的開議日。

據統計，第二屆起首次會期開議日，第二屆82年1月19日、第三屆85年2月23日、第四屆88年2月26日、第六屆94年2月25日、第七屆97年2月22日、第八屆101年2月24日、第九屆105年2月19日、第十屆109年2月21日，都是周五開議，僅第五屆91年2月19日為周二。此次是第二次第一會期開議日在周二。

傅崐萁說，過去20年來都是在農曆正月12日以後開議，本次朝野協商，各黨團皆表達相當多意見，最後立法院長韓國瑜裁示在2月20日，讓立法院所有基層公務員能順利放完年假，準備行政院相關資料與文書。

傅崐萁指出，今天是第十一屆立委首次朝野協商，氣氛融洽，也希望未來碰到相關國會改革，各黨團能共同支持，盡快推動。國民黨團會要求行政院長陳建仁針對過去8年所有貪腐做一個清楚報告，他們也會做好準備，全力釐清相關事件的真相。

洪孟楷說，國民黨做好準備了，最重要的還是希望行政部門也做好準備，尤其陳建仁這次的施政總報告在2月1日送來時，看起來還是沒有準備面對新民意，他們呼籲行政院及相關部會不要得過且過，他們在開議後，一定會以最高標準檢視、監督行政部門，做出最正確的判斷。