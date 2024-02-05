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柯文哲求償百萬 吳崢：樂意到法院講清楚 賠100萬會破產

記者丘采薇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。記者丘采薇／攝影
民進黨發言人吳崢。記者丘采薇／攝影

民眾黨副秘書長許甫、發言人李頂立今天到台北地方法院，提告民進黨、民進黨發言人吳崢賠償100萬元，刪除臉書文章。吳崢今天表示，他樂意到法院再報告一次事實，都是因為全國廣大看熱鬧的朋友，及1450一直敲碗要民眾黨主席柯文哲告吳崢，給柯文哲製造龐大民意壓力，柯文哲只好找理由告他。

吳崢說，關於電話事件，尊重民眾黨跟柯文哲行使法律上的權利，他非常樂意和民眾黨到法院把事實再報告一遍，民眾黨是轉移焦點，是政治動作，從民眾黨選擇提告民事侵害名譽權來看，非常清楚。

吳崢表示，如果民眾黨代表真的認為他說柯文哲致電給陳永興醫師是錯誤不存在的事件，應該告他刑事誹謗罪，但民眾黨知道告刑事不成案，民眾黨是轉移吳崢說法事實的焦點，二來是轉移為什麼民眾黨在立法院長第二輪投票缺席，保送韓江配。

吳崢說，柯文哲對他求償100萬元，他去年選舉財產申報，存款只有76萬元，不到100萬元，如果他要賠100萬元就破產了。

吳崢表示，民眾黨立委黃珊珊說民進黨有派系內鬥，什麼是內鬥，內鬥就是不團結。但民進黨立委游錫堃在立法院長選舉，得到民進黨團51票，就是100％支持，黃珊珊只得到民眾黨87.5%支持，到底是100％比較團結，還是87.5%比較團結。

柯文哲 民進黨 破產

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