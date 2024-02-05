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忍了整天...韓國瑜首日報告：盼維持真誠熱情 別變紫禁城太監

記者侯俐安／台北即時報導
立法院長韓國瑜（左）上任後首度視察院內，並表示秘書長周萬來（右）具有權威性，可以提供議事規則上一錘定音的意見。記者曾原信／攝影
立法院長韓國瑜（左）上任後首度視察院內，並表示秘書長周萬來（右）具有權威性，可以提供議事規則上一錘定音的意見。記者曾原信／攝影

立法院長韓國瑜下午主持新國會首場朝野協商，討論新會期開議事宜。他在正式開會前致詞說，當選院長三天以來，接到很多電話關切，但他認為，開會一定要有端莊、嚴肅的一面，但他的個性就是很真誠、熱情，不希望當了院長後一個月照鏡子，就成了滿清紫禁城來的老太監，盼能依然以真誠、善良、熱情原則，彼此信任與合作。

韓國瑜首場朝野協商，大批媒體入場拍照。韓坐定位後開麥克風說，「謝謝各位新聞界好朋友，我們要開會了」。過了幾秒，立法院秘書長周萬來要對她說話，韓轉頭談話時忘了關掉麥克風，周萬來特地往前幫韓關閉麥克風，兩人才低頭交語。

韓國瑜逐一向各黨團總召、書記長、幹事長等打招呼後致詞。他說，今天是第一次朝野協商，也是所有國人同胞密切注意、期待的第一次朝野協商，大家期待感都很高，尤其對這屆立法院，在朝野協商前，有些心理的話要和大家報告。

韓國瑜說，當選院長三天來，接到很多電話關切，「注意喔，不要隨便開玩笑喔」、「走路要靠右邊喔」、「做人要有禮貌喔」、「口袋要有手帕衛生紙喔」，弄得好像韓國瑜不是韓國瑜了。

他說，開會一定要有端莊、嚴肅的一面，但他要特別向各黨團報告，他的個性就是很真誠、很熱情的，如果因為當了院長以後失去自我，過了一個月後照鏡子，好像是滿清紫禁城來的老太監，面容枯槁、面無表情，「這不是我們要的」。他的真誠、熱情應是一貫的，做人個性也好，他對所有黨團成員及同仁，也會秉持。

韓國瑜說，他想了好幾天，認為還是依樣真誠、熱情，希望各位能思考，「將來朝野協商、院會也好，會有很多衝突、爭執，但若我當院長出面，一定秉持這個原則，非常熱情、善良、真誠，希望有此主導氣氛，請大家務必能信任，有利於未來幾年合作、打拚。」

韓國瑜

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