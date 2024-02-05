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綠白電話門 民眾黨要求民進黨、吳崢賠償100萬元台幣

記者林孟潔／台北即時報導
民眾黨副秘書長許甫。（記者林孟潔／攝影）
民眾黨副秘書長許甫。（記者林孟潔／攝影）

台灣立法院正副院長選舉已落幕，但「綠白電話門」事件延燒，民眾黨主席柯文哲被指主動致電「綠營一位醫界大老」喬院長，他反駁是民進黨主動聯繫並揚言提告；民眾黨副秘書長許甫、發言人李頂立今在律師陪同下，到台北地方法院提民事訴訟，要求民進黨、民進黨發言人吳崢連帶賠償100萬元台幣（約3.16萬美元），並刪除臉書文章。

民眾黨另提告三立電視、高姓記者及ETtoday、陶姓記者，也各連帶求償100萬元台幣，並要求下架新聞報導。

民進黨發言人吳崢爆料柯文哲1月31日曾致電綠營醫界大老，希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，則民眾黨願意支持民進黨提出的副院長人選。柯文哲事後反駁，但門諾基金會前董事長陳永興隨後發出聲明證實，柯文哲致電給他詢問「喬院長」的可能性，他也將訊息傳達給民進黨主席賴清德。

許甫今指出，提告對象包括民進黨、吳崢、ETtoday、陶姓記者、三立新聞網、高姓記者，每家公司及發言人及記者各連帶求償100萬元，總額是300萬元。

他說，2月1日ETtoday、三立新聞網先後以內幕方式報導民眾黨主人柯文哲主動致電給民進黨高層，提出交換條件為立院龍頭為黃珊珊，副院長則支持民進黨的人選，但此與事實不符，所以來提告。事後，吳崢在臉書上PO文，指柯文哲主動打電話提出如此條件，故一併提告。

媒體問及提民事而不提刑事訴訟是否擔憂反控誣告，許甫表示，黨內有非常多法律專家，並與律師團討論之後，這是我們提出的訴訟策略，司法過程當中每個人都有主張的權利，提告民事訴訟沒有偵查不公開的問題，可以將訴訟過程一五一十公眾於世。

民進黨 柯文哲 臉書

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